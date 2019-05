Castres : un Club XV spécial "CO" en direct de Saint-Lary

Le Castres Olympique, battu par Montpellier (9-12) samedi à domicile, est en stage cette semaine à Saint-Lary. France Bleu Occitanie délocalise son émission "Club XV" ce lundi soir et vous emmène dans les coulisses de la préparation castraise.

Avant d'aborder la dernière ligne droite du Top 14 et les deux derniers rendez-vous de la phase régulière (à Agen et face à Toulon), Castres se met au vert cette semaine à Saint-Lary, jusqu'à jeudi. Les Tarnais, qui restent sur deux défaites à domicile, ont une grosse dizaine de jours pour préparer le déplacement à Armandie et valider le billet pour les barrages.

Christophe Urios invité

France Bleu Occitanie sera en direct de 18 heures à 19 heures depuis l'hôtel des joueurs à Saint-Lary. Le manager du CO Christophe Urios, Ludovic Radosavljevic ou encore Yannick Caballero seront nos invités.

