Castres : Vialelle à l'aile, l'étincelle ?

Castres, France

Le CO, frustré la semaine dernière par cette défaite à la maison contre Toulouse (20-21), reçoit le MHR ce samedi. L'occasion de composter, ou presque, son billet pour les barrages. Montpellier arrive lancé avec cinq victoires lors des six dernières sorties.

Une journée charnière

Le CO, quatrième avant cette 24e journée, compte sept points d'avance sur le septième qui n'est autre que Montpellier. Une victoire et le MHR ne reviendrait pas sur les Tarnais sauf cataclysme. Cette journée va également voir plusieurs confrontations entre prétendants au top 6 puisque Lyon reçoit l'UBB, le Racing reçoit le Stade Français. "On a un œil sur le classement forcément, mais on a toutes les cartes en main. Donc à nous de faire le boulot sur le terrain pour garder ce sort entre nos mains", avance le capitaine Mathieu Babillot.

Christophe Urios : "J'aime les mecs qui se révoltent"

Auteur d'un très bon match face à Toulouse avec un essai à la clé, le natif de Castres Florian Vialelle va débuter sur une aile face à Montpellier. Christophe Urios explique ce choix : _"_Il s'est révolté, j'aime les mecs qui se révoltent. Contre le MHR, on est face à nos responsabilités. Il ne faut pas trembler, ne pas avoir peur. Il faut jouer le match pour le gagner, pas jouer le match pour ne pas le perdre. Sinon, on a de fortes chances de se compliquer la tâche. Donc il faut des mecs capables de ça, et Flo sur ce qu'il fait depuis un certain temps, notamment contre Toulouse, c'est un puncheur. On a besoin de ça."

Castres-Montpellier, match à vivre sur France Bleu Occitanie ce samedi. Coup d'envoi 18 heures.