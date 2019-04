Castres - Yann David : "Une saison très galère"

Castres, France

Yann David a attaqué la saison titulaire à Montpellier en août dernier. 32 minutes passées sur le terrain avant de sortir blessé. On ne le reverra que le 7 octobre contre le Stade Français. Retour manqué : rechute et six petites minutes passées sur la pelouse de Pierre-Fabre ce jour-là.

Yann David : "Je ne me suis pas senti à l'écart"

Revenu à la compétition le 16 février à Pau, Yann David a signé quatre feuilles de matches (dont deux titularisations) sur les cinq dernières sorties. Il devrait être titulaire au centre face à La Rochelle ce samedi. "C'est une saison très très galère. Plus de la moitié de la saison en l'air à cause d'une blessure qui a récidivé. Il faut laisser tout ça derrière, rattraper le train. Tout le monde est en forme, à moi de me remettre à niveau."

Yann David a retrouvé le sourire, soutenu par le groupe : "C'est vraiment rageant. En plus, quand on débarque dans un nouveau club on a envie d'apporter sa pierre, de participer activement à la vie du groupe. C'était compliqué à gérer, mais je suis de retour avec les gars et c'est le top. Malgré le fait que j'ai été absent des terrains pendant quatre ou cinq mois, je ne me suis pas du tout senti à l'écart. Ils m'ont pleinement intégré, que ce soit staff et joueurs, et je les en remercie."