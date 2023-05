"Ce qui se passe dans ce groupe est incroyable", Fabien Gengenbacher, manager du FCG avant la finale de Pro D2

Même s'il a été formé au CSBJ, c'est bien au stade Lesdiguères à Grenoble que Fabien Gengenbacher allait voir des matchs avec son père lorsqu'il était enfant. Grenoble, où il a finalement signé en 2006, ce fut le début d'une aventure de onze saisons et 209 matchs en rouge et bleu. Revenu en tant que manager en 2021, et futur président du FCG, Fabien Gengenbacher se confie à France Bleu Isère sur son lien avec le club grenoblois, qu'il rêve de mener à un titre de champion de Pro D2 samedi contre Oyonnax.

France Bleu Isère - Vous avez joué pendant onze saisons au FCG, c'est une fierté ?

Fabien Gengenbacher - Oui, je suis fier de mon parcours. Je pense que je m'en suis donné les moyens en partant de chez mes parents à l'âge de quinze ans, se retrouver dans un dans un lycée où on ne connaît personne, en internat, c'est déjà une première étape et signe d'un investissement et d'un engagement. Le rugby fait partie de ma vie, j'y joue depuis l'âge de six ans, j'allais voir mon père jouer, j'ai toujours essayé d'avancer en me fixant des objectifs, en travaillant beaucoup, en me remettant en question. Et bien évidemment, avoir vécu toutes ces saisons avec le FCG c'est une fierté, parce qu'elles ont toutes été différentes et surtout, elles m'ont permis de faire des rencontres et de créer des liens. C'est ce qui m'anime dans ma vie donc c'est surtout ça que je vais retenir.

À la fin de votre carrière vous avez quitté le rugby un temps, pour mieux y revenir il y à deux saisons. Être entraîneur c'est quelque chose que vous avez toujours eu en tête ?

Non, pas du tout. Quand je suis parti du FCG, à l'époque, le club m'avait proposé de rester en tant que directeur commercial. J'avais refusé parce que je voulais sortir de ce milieu-là, retrouver du temps avec ma famille et surtout me challenger dans un autre domaine que je maîtrisais pas (les ressources humaines), que je connaissais pas. Mais le fait de revenir en tant que manager, je ne l'avais pas prévu.

"En prenant le poste, je savais que je m'exposais"

Votre première saison n'a pas été simple, vous avez été critiqué. Vivez-vous la réussite de cette année comme une revanche ?

Non, je ne pense pas qu'il faille dicter sa vie sur un sentiment de revanche. En prenant le poste, je savais que je m'exposais, je savais que ça allait se passer comme ça. Après les critiques pour les entendre, pour qu'elles servent et qu'elles nous permettent de nous remettre en question, il faut qu'elles émanent de personnes qui connaissent notre quotidien, comment fonctionne un staff, comment fonctionne une équipe de rugby et quand ça vient de personnes extérieures, soit derrière un clavier, soit derrière un téléphone, il faut en faire abstraction. Ce qui est blessant, c'est quand ça touche la famille et les amis, parce qu'eux sont marqués par ça. Moi, je n'ai pas de réseaux sociaux, ça m'aide bien. Aujourd'hui, ce qui se passe c'est surtout le résultat d'un travail collectif avec mon staff, avec mes joueurs. Le reste, je le laisse de côté parce que de toute façon, je l'avais vécu aussi en tant que joueur. J'ai fait onze saisons ici, il y a peut être des gens qui pensent que je n'avais pas le niveau pour y jouer. Donc ces gens là, je ne peux pas aller contre eux.

La réussite de la saison c'est aussi que ce groupe semble vivre une belle histoire collective. Est-ce en cela une saison particulière pour vous qui en avez vécues quelques-unes au sein du FCG ?

Oui, elle est particulière. Personnellement, j'avais plusieurs objectifs en acceptant cette mission et notamment un challenge, à savoir est-ce que notre rugby aujourd'hui, qui est dans une société où on tend vers l'individualisme, vers l'image de soi, reste un sport collectif ? Et je pense qu'on a tous répondu à cette question cette année parce que ce qui se passe dans ce groupe-là, c'est incroyable. Ils sont en train d'écrire une belle page de leur vie commune et j'espère qu'on créera un lien pour le reste de notre vie en allant chercher un titre.

Vous êtes originaire de la région (Savoie), vous avez toujours joué dans le coin, ces racines comptent pour vous, vous en êtes fier ?

J'ai souvent été, quand j'étais joueur, dans le rôle de celui qui accueillait les nouveaux joueurs qui arrivaient du Sud-Ouest, de régions un peu plus "pimpantes" et à qui il fallait montrer qu'on était une terre d'accueil, une terre avec des valeurs. J'y attache beaucoup d'importance parce que ce sont mes racines. Je pense qu'on est un territoire de rugby, mais aussi de belles valeurs humaines. Et c'est un travail que j'ai aussi fait avec les joueurs cette saison, travailler sur l'identité de l'équipe et remettre le joueur "grenoblois" au centre du vestiaire.

La saison prochaine, vous serez non plus manageur mais président du FCG. Joueur, manager, président. Vous n'aviez certainement pas imaginé ça en arrivant en 2006 ?

Non, pas du tout. Sur cette future mission, de la même manière que tant qu'on n'est pas papa, on ne sait pas ce que c'est, eh bien tant que je ne serai pas président, je ne sais pas ce que c'est. Mais forcément c'est une fierté parce que c'est une responsabilité de porter cette institution qu'est le FCG et avec laquelle j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Je pense que je vais essayer de m'appuyer sur sur une de mes qualités qui est la capacité à apprendre vite. Je vais m'appuyer là-dessus et continuer à m'engager comme je le fais pour pour permettre au club dans son projet global de continuer à avancer.