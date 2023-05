"Ce serait historique pour le club" : jour de finale nationale pour les rugbymen espoirs du Stade Dijonnais

Les Espoirs du Stade Dijonnais à 80 minutes d'un titre de champion de France ! Après une saison réussie achevée à la deuxième place de leur poule, les jeunes Dijonnais disputent ce dimanche (15h) la finale du championnat de France "espoirs nationaux" face à Périgueux.

Un rendez-vous historique arraché de haute lutte lors de phases finales dantesques. "On revient de loin" analyse Pierre Schumacher, 21 ans, pilier gauche et co-capitaine de l'équipe. "On avait un peu baissé de pieds en fin de saison régulière, mais on a montré notre force de caractère en renversant la situation en quart et en demi-finale".

Préparation allégée après des phases finales dantesques

"Contre Floirac, en quart de finale, on gagne d'un petit point" complète Yannick Chaumont, 22 ans, lui aussi pilier gauche et co-capitaine du club. "Puis en demi, on a su marquer deux fois dans les arrêts de jeu pour ensuite s'imposer en prolongations". Une fin heureuse mais coûteuse en énergie. "Donc forcément, la préparation de cette finale a été allégée" reprend Pierre Schumacher. "On révise nos stratégies, nos combinaisons, les touches et les mêlées. Nous n'avons fait qu'un entraînement à haute intensité".

"Nous avons seulement réglé certains détails" détaille le manager des Espoirs, Romain Kusiolek, sur le site du club . "L'important est de passer du temps ensemble et de réussir à jouer décomplexés". Les joueurs le répètent volontiers, il faudra trouver le bon mélange "entre stress et excitation" pour performer sans surjouer ou se faire manger par la pression.

"On sait qu'on peut écrire l'histoire du club" explique Yannick Chaumont. "On sent un engouement monter. Les enfants de l'école de rugby nous parlent de nos résultats, on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Mais il faut garder la tête froide et respecter cette équipe de Périgueux".

Respecter l'adversaire, sans pour autant oublier qu'une victoire serait une magnifique récompense pour les Espoirs du Stade, "devenus une bande de potes au fil de la saison" selon Pierre Schumacher. "Nous, ce qu'on aime, c'est vivre des moments ensemble, sur et en-dehors du terrain. Tous les matchs qu'on est allé chercher à la dernière minute, c'était parce qu'on voulait prolonger l'année (sourire)". Et quoi de mieux qu'un titre pour graver un souvenir à vie ?

Les jeunes stadistes pourront encore compter sur leur public, malgré la distance. "Lors de notre demi-finale, jouée en Corrèze il y a une semaine, on avait pas mal de supporters, ça faisait plaisir" se souvient Yannick Chaumont. "On espère que ce sera la même chose ce dimanche, ça nous donne de la force" estime Pierre Schumacher. "Quand on est joueur et qu'on voit nos parents, nos amis, se mélanger et manger ensemble avant la rencontre, ça renforce cet esprit "famille" qui nous fait du bien".

Et pour compléter le décor, rajoutez à cette finale un peu d'histoire et d'esprit de revanche. En effet, il y a 30 ans, l'équipe senior du Stade Dijonnais "jouait le match de la montée en Groupe A face à Périgueux" explique le club bourguignon. L'issue de la rencontre avait alors été défavorable aux Côte-d'Oriens. Une victoire dimanche saurait effacer ce souvenir et relever la saison du club, marquée par une relégation en Fédérale 1 de son équipe fanion il y a quelques semaines .

Infos pratiques : rendez-vous à 15h au stade Isidore Thivrier, à Commentry, dans l'Allier (Auvergne Rhône-Alpes). Le match sera également diffusé en direct sur la page Facebook du club .