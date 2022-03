Les Bleus sont venus à bout des Gallois (9-13) dans un match âpre. Au club de rugby de Saint-Sulpice La Pointe, cette rencontre était suivie par une quarantaine de rugbymen et fans du XV de France. L'occasion de se retrouver après l'entraînement et de fédérer autour de ce XV "plaisant à voir".

"Ce XV de France nous régale" : à Saint-Sulpice, on croit à un titre des Bleus au Tournoi des Six Nations

Au Rugby Club de Saint-Sulpice (RCS XV), on croit fort à une victoire du XV de France au Tournoi des Six Nations.

Ils y croient. Douze ans après, ils peuvent le faire. La dernière victoire des Bleus au Tournoi des Six Nations remonte à 2010. Cette victoire 9-13 en terre Galloise, au Millenium Stadium, était très suivie au club de rugby de Saint-Sulpice La Pointe (Fédérale 2), dans le Tarn. Là-bas, on croit à une victoire en Grand Chelem du XV de France "ils nous régalent !!" crie Anthony, alors que la bataille fait rage entre les deux équipes en seconde période.

Un XV de France qui fédère

Après l'entraînement du RCS XV, actuellement avant-dernier de la poule 5 en Fédérale 2, l'esprit est à la fête, à la décompression. On se réunit autour du XV de France, avec bières, boissons et buffet. Une équipe qui, depuis deux ans, fait de nouveau rêver Anthony, joueur de Saint-Sulpice : "on est là pour passer une bonne soirée, être entre les copains, surtout que ce XV nous fait plaisir. Il y a cinq-six années c'était très triste à regarder. La génération actuelle est vraiment plaisante à regarder".

Un Grand Chelem avant le Mondial ?

Le capitaine du club de rugby de Saint-Sulpice, Yoann, 36 ans, évolue au poste de deuxième ligne et ce soir, il enchaine les coups et les blagues avec ses copains. Toujours en ayant un œil sur le match et ce XV de France qui lui fait plaisir "nous qui aimons le rugby, on sort de dix années années où on était dans un long tunnel, et là on se régale, on aime vraiment cette équipe". Ces Bleus-là lui donnent de l'espoir pour l'an prochain et le Mondial 2023 de rugby organisé en France, et il s'enflamme "je pense que cette équipe a les épaules pour aller chercher le titre à la maison, le premier de notre histoire".

Engouement retrouvé depuis Galthié

Avant cela, il faut remporter le Tournoi des Six Nations, "ces Bleus méritent de gagner ce Grand Chelem. Devant notre public, au Stade de France, ça va passer contre les Anglais" sourit Tom, 19 ans, troisième ligne de Saint-Sulpice, espoir prêté par le Stade Toulousain. "Depuis le changement de staff, l'arrivée de Fabien Galthié, on suit à fond le XV de France. On supporte grave car ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de bons résultats comme ceux qu'on enchaîne. Il y a beaucoup d'engouement" renchérit le jeune rugbyman.

La France enchaîne sa quatrième victoire dans ce Tournoi des Six Nations, c'est la dernière équipe invaincue de la compétition. Les Bleus doivent maintenant gagner contre l'Angleterre le 19 mars pour remporter le Grand Chelem. En attendant, on reste sérieux à Saint-Sulpice, mal classé en Fédérale 2 et on doit gagner dimanche contre Millau.