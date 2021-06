Célébration de l'USAP : il reste des places

USAP et son public

Il est visiblement plus facile de gérer 25.000 personnes sans restriction au Castillet que 5.000 maximum à Aimé-Giral avec de grosses restrictions. Malheureusement, l'USAP n'a pas le droit à sa fête au Castillet comme en 2018 et elle doit se rabattre sur Aimé-Giral avec une jauge de 5.000 spectateurs maximum autorisés.

Pour accéder à la fête, il est indispensable que le public présente son pass sanitaire (lire ici). À quelques heures de la manifestation, l'USAP fait savoir qu'il reste des places et en plus du pass, le public doit réserver sa place via le site de la billetterie du club.

Même au dernier moment, il est encore possible d'obtenir son pass sanitaire (test antigénique en quinze minutes en pharmacie).

Les festivités débuteront ce jeudi à 18 heures au stade Aimé-Giral, les joueurs se présenteront sur la pelouse après 20 heures et la fête se terminera par un feu d'artifice.

Vous pourrez suivre également toute cette soirée festive de 19 heures à 21h30 en direct sur France Bleu Roussillon.