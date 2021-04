Centième match à l'USAP pour Mathieu Acébès : "Venir ici a été le plus beau choix de ma carrière"

L'USAP a connu et a révélé tellement de personnages hauts en couleurs, de joueurs marquants sur le terrain, des vraies personnalités sur et en dehors et Mathieu Acébès est clairement le digne successeurs de tous ceux-là. Un joueur qui vit cette saison comme une deuxième jeunesse et qui vit surtout sans cesse à 100 à l'heure. Contre Nevers, le Catalan d'adoption a célébré son centième match avec l'USAP.

Un centième match sous le même maillot ça ne reste pas encore un fait exceptionnel mais le groupe a profité du symbole pour rendre hommage à son capitaine. A chaque match, Mathieu Acébès est en tête de file pour pénétrer sur la pelouse mais cette fois ses coéquipiers ne l'ont pas suivi et lui ont laissé le champs libre pour rentrer, seul, dans ce stade désespérément vide : "Je ne pensais pas rentrer tout seul sur le terrain, ils m'ont bien baisé à la sortie (rires). Oui, je suis heureux, je suis heureux de jouer au rugby, je ne me pose pas de questions, je ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. J'essaye de prendre le plus de plaisir possible avec les mecs qui sont avec moi, c'est le plus important dans la vie."

Tout ce que j'ai vécu ici est incroyable

Le franc parler d'Acébès ! Toujours ! Une de ses nombreuses marques de fabrique. Oui, clairement, cette barre de la centaine de matchs avec l'USAP est l'occasion pour beaucoup de lui rendre hommage mais aussi l'occasion pour lui de clamer son bonheur d'être ici, à l'USAP : "Je ne vais pas mentir, tout ce que j'ai vécu ici est incroyable. Je suis venu avec le frein à main, j'ai quitté Pau sur un malentendu. Je n'avais pas envie de venir ici à la base mais je suis venu parce que j'aimais ce que représentait le club mais j'étais aussi très amoureux de la section paloise et aujourd'hui je me dis que ça a été le plus beau choix de ma carrière.

"C'est la première fois que je passe la barre des cent matchs avec un club, même si je n'étais pas loin avec d'autres clubs (Ndlr : 74 à Auch et 84 à Pau). L'USAP a marqué ma carrière en tant que joueur mais en tant qu'homme aussi. Je suis très heureux en Catalogne et c'est important de le dire. Quand ça ne va pas il faut le dire mais quand ça va il faut le dire aussi."

David Marty est ici une légende avec plus de 300 matchs

"Après, c'est gentil, ça me fait plaisir tout ça mais je ne suis pas non plus le premier ni le dernier des joueurs à passer la barre des cent matchs. Il y a des joueurs légendaires qui sont passés ici, je pense à David Marty qui est une légende d'ici avec plus de 300 matchs (Ndl : 309) joués donc, ce n'est rien, c'est anecdotique, ça fait plaisir, c'est sympa mais le plus important c'est ce que fait l'équipe."

Forcément, pour un capitaine et surtout pour Mathieu Acébès, l'importance du collectif reprend vite le dessus. D'autant plus que l'USAP n'a désormais plus que deux matchs pour préparer sa demi-finale et ensuite accomplir son objectif de retrouver le Top 14 : "on dit que dans la vie on en souvent ce qu'on mérite et j'espère qu'on aura ce qu'on mérite", lâche mine-de-rien Mathieu Acébès.

L'USAP a franchi la barre des cent points au classement avec cette victoire bonifiée contre Nevers mais elle garde son objectif bien en tête : "On veut tous se payer après ces deux années de galère, on a tous envie pour nous d'abord mais aussi pour tous les gens qui rament en ce moment. Quand je vois ce stade vide, ça me rend triste. c'est une grosse merde truc. Si vraiment on peut aller le chercher pour nous et pour tous les gens qui triment, ce sera sympa".

L'hommage des joueurs au capitaine Acébès

Patricio Fernandez (ouvreur) : "On l'a dit à la fin du match, on voulait vraiment bien faire pour son centième match, pour tous les trucs qu'il apporte au club depuis qu'il est là. Franchement, c'est un très bon joueur et une personne encore meilleure."

Lucas Bachelier (troisième ligne) : "C'est Mathieu, c'est le capitaine. Ce soir, c'est lui, ça a été Sadek (Deghmache) et Gino (Mamea Lemalu) avant lui. C'est bien à chaque fois de marquer le coup. On joue pour le club, on joue pour les supporters qui ne sont pas là mais on joue aussi pour nous. C'est toujours bien de faire un gros match et de fêter ça. 100 matchs dans un club, ce n'est pas rien et c'était donc important de faire un bon match pour lui et pour nous."

Gérald Bastide (entraîneur) : "Il est capitaine donc il nous montre toute sa détermination et sa volonté d'avancer, de gagner tous les matchs, de s'employer peu importe l'adversaire. Il est soutenu par un groupe de leaders qui répondent bien autour de lui mais il est toujours le fer de lance de cette équipe."

