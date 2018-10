La présentation des Coupes d'Europe a eu lieu ce lundi à Toulouse en présence des capitaines et techniciens des six clubs français engagés en Champions Cup (Toulouse, Castres, Racing 92, Toulon, Montpellier et Lyon). Castres veut enfin se montrer hors de l'hexagone.

Castres, France

Parmi ces clubs français, le champion de France en titre Castres va devoir batailler dans la poule 2 avec le Munster, les Chiefs d'Exeter et Gloucester. Le manager Christophe Urios a évoqué les ambitions du club.

"Deux semaines qu'on a adapté la préparation pour la Coupe d'Europe"

Cette saison, l'entraîneur du CO en fait un vrai objectif : "Cela fait partie des challenges qu'on a décidé avec les joueurs oui. De la jouer pour la remporter mais on sait qu'on est tombé dans une poule très dure. On se prépare bien. Cela fait quinze jours qu'on est sur un programme Coupe d'Europe. On n'a pas oublié le Top 14 mais physiquement et dans les méthodes d'entraînement on travaille différemment. Par rapport à la saison passée on l'aborde pas en se disant juste tiens la semaine prochaine c'est Coupe d'Europe. On l'a anticipé, on l'a préparé. Les deux premiers matches à Gloucester et contre Exeter donneront le tempo de notre parcours européen."

"Le titre de champion de France ne change rien"

Castres arrive avec l'étiquette de Champion de France sur le front. Un problème ? Non dit Christophe Urios : "Etre champion de France pour moi ça ne change rien. Pour les adversaires peut-être mais pas pour nous. Il faut l'assumer, être responsable de ça. On le fait en championnat, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas en Coupe d'Europe. Ce n'est pas dans mes habitudes de rêver dès maintenant de soulever la coupe. Moi je crois en ce qu'on fait sur le terrain tous les jours. On a envie de bien figurer, de se qualifier. Il y a des passages. C'est un rêve dont on ne parle pas. Ce n'est pas accessible mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se donner les moyens de le faire.

Premier rendez-vous européen pour le CO le dimanche 14 octobre à Gloucester (14 heures françaises).