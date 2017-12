Sorti du terrain à Pau et blessé au mollet, Jandre Marais n'aura finalement manqué qu'un match. Absent samedi dernier à Newcastle (52-24), le deuxième ligne sud-africain retrouvera ses coéquipiers vendredi au stade Chaban-Delmas où l'UBB doit gagner, et de préférence avec le bonus, pour rester dans la course à une éventuelle qualification.

Marco Tauleigne, victime le 14 novembre avec l'équipe de France B de sa deuxième commotion de la saison et arrêté dans la foulée, a eu le feu vert pour reprendre. Sa présence dans le groupe va lui permettre de reprendre le rythme, lui qui n'a plus porté le maillot girondin depuis le 28 octobre et un déplacement au Racing 92.

Arrêté suite à deux commotions, Marco Tauleigne a reçu le feu vert. © Radio France - Justine Hamon

Lui n'a joué qu'un match, c'était le 4 novembre à Toulouse. Présent le weekend dernier dans un groupe élargi mais absent de la feuille de match à Kingston Park, Blair Connor va cette fois faire son grand retour après avoir été blessé coup sur coup aux ischios et à la cheville. Après Julien Rey et Romain Lonca, c'est un autre "ancien" qui réintègre une ligne de trois-quarts sérieusement déplumée ces dernières semaines.

Quinze joueurs "au chaud" avant La Rochelle

Car si l'UBB devrait, sauf catastrophe, passer l'obstacle Enisei, elle a besoin de donner du temps de jeu à ces joueurs avant le choc du weekend suivant face à la Rochelle. Dans cette optique, le staff a laissé de nombreux joueurs au repos. En plus du quatuor Poirot-Maynadier-Serin-Goujon, non inscrit sur la "liste coupe d'Europe", plusieurs titulaires en puissance seront "gardés au chaud". Taofifenua, Pélissé, Cobilas, Poux, Jones, Houston, Diaby, Lesgourgues, Jalibert, Fuatai et Ducuing ne figurent pas dans la liste des 23 dévoilée ce mercredi.

Par ricochet, les jeunes (Paiva, Tabidze, Dufour, Kamikamica, Doubrère, Gimbert, Cros, Etcheverry, Uberti) auront l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire.

Troisième de sa poule avec six points au compteur, l'Union peut encore espérer aller chercher une place de "meilleur deuxième. Au match aller en Sibérie, l'équipe girondine s'était largement imposée 57 à 17.

Le groupe de l'UBB

Avants : Paiva, Ravai, Clerc, Tabidze, Avei, Dufour, Cazeaux, Gayraud, Marais, Aliouat, Woki, Tauleigne, Kamikamica.

Arrières : Doubrère, Gimbert, Volavola, Lonca, Cros, Etcheverry, Talebula, Connor, Rey, Uberti.