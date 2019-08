Challenge Auvergne : une ASM version 'Docteur Jekyll et Mr Hyde'

Issoire, France

Bousculés en mêlée, catastrophiques en touche, les clermontois ont de quoi se faire des nœuds à la tête avant l'affiche de dimanche pour la 1ere journée de ce Top 14 2019/2020. On retiendra tout de même la bonne ambiance dans un stade Jacques-Lavédrine d'Issoire plein comme un oeuf pour ce Challenge Auvergne 2019.

Une première mi-temps indigeste

Et pourtant, les jaunards entament plutôt bien la partie. Les cinq premières minutes sont à leur avantage, et un essai d'Ulugia suite à un maul pénétrant permet de mettre la pression sur les lyonnais (5-0, 5'). Une pression rapidement évacuée par les hommes de Pierre Mignoni, qui profitent de leur avantage en mêlée pour inscrire un essai de pénalité à la quinzième minute (5-7, 15') puis sept nouveaux points après une percée du centre Wulf qui va aplatir sous les poteaux (5-14', 18').

Les auvergnats sont apathiques, et chaque mouvement du LOU crée le danger dans la défense des asé-mistes. Sur un de ces mouvements, l'ancien clermontois Nakaitaci, auteur d'une superbe rencontre réussit une belle passe au contact pour Arnold, qui sert Mignot en bout de ligne (5-19, 28'). Après de vilains gestes, Ulugia et Bruni écopent tous deux de cartons jaunes. A 14 contre 14, les hommes de Franck Azéma subissent toujours autant, et Toeava (39') puis Naqalevu (40') écopent tous à leur tour deux de cartons jaunes, pour Naqalevu c'est un en-avant volontaire qui provoque l'avertissement, ainsi qu'un nouvel essai de pénalité pour le LOU (5-26, 40').

Une deuxième mi-temps niveau Top 14

Les jaunards ont beau démarrer la mi-temps à 12 contre 14, il leur faut moins d'une minute de jeu pour inscrire un essai dans ce deuxième acte, par l'intermédiaire de l'entrant Cassang (12-26, 41'), qui s'est montré à son aise à la mêlée, à l'inverse d'un Paige fantômatique dans le premier acte. L'intensité est au rendez-vous et les larges turnovers effectués par les deux coachs tout au long de la deuxième mi-temps tournent plutôt à l'avantage des jaunes et blancs, même si la conquête n'est toujours pas au rendez-vous.

Sans doute l'un des meilleurs clermontois ce soir, comme souvent, Isaia Toeava inscrit ensuite un essai en bout de ligne (26-19, 55'). Ce seront les derniers points inscrits dans ce match, malgré quelques situations chaudes pour l'ASM après la cloche, malheureusement pas concrétisées.

Les jaunards auront montré deux visages diamétralement différents, mais sur l'ensemble, il y a de quoi être inquiet alors qu'il faudra recevoir La Rochelle dimanche prochain, sans les nombreux internationaux retenus pour la Coupe du Monde.

Les réactions

La première mi-temps on a participé, on les a regardé jouer... On était pas sur le même tempo que cette équipe de Lyon. - Franck Azéma

La première mi-temps on était pas vraiment là, ni en attaque, ni en défense... Mais la deuxième mi-temps on les a vraiment accrochés, et ça c'est bon pour l'état d'esprit. - Nick Abendanon