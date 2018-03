Brive-la-Gaillarde, France

La performance plutôt que le résultat, advienne ensuite que pourra. Tel est l'état d'esprit dans lequel les Brivistes défient Newcastle, ce vendredi soir, en 1/4 de finale de Challenge Cup. Car les Corréziens l'annoncent sans faux semblant : la qualification en 1/2 finale n'est pas un objectif affirmé car c'est en Top 14 que la situation presse.

Brive joue son 13e quart de finale, un record...

Didier Casadéï, l'entraîneur en chef par intérim, dit viser davantage le contenu de la prestation que le score final. Il réclame "de la discipline" en tous points. En défense, notamment, car le salut corrézien passera par là pour aller chercher le maintien. Discipline aussi pour éviter les fautes stupides, Brive en a trop fait pour offrir le bonus défensif à Agen la semaine dernière. "Notamment des joueurs expérimentés qui ne peuvent pas faire des fautes aussi grossières à des moments aussi importants", pointe Didier Casadéï qui avait déjà fait passer un message appuyé en interne en début de semaine lors du débrief vidéo. Discipline également en mêlée fermée, car avec une pénalité et trois bras cassés contre lui face aux Agenais, le CAB n'a pas non plus briller. Discipline, enfin, et précision en attaque pour être plus tueur et concrétiser, ce que Brive peine à faire.

... mais ne s'est qualifié que trois fois en demi-finales

Newcastle, le 4e du championnat d'Angleterre qui confirme d'année en année sa progression depuis sa remontée en 2013, sera en cela un vrai test. Brive devra s'employer face à une équipe joueuse, qui évolue sur un terrain synthétique, et qui a raté moins de 10% de plaquages (76 ratés, 92% de réussite) depuis le début de la compétition. Reste que Brive n'y va pas que pour bien travailler. "On ne joue pas au rugby pour perdre les matchs" lance Saïd Hirèche dont l'équipe va disputer ce vendredi le 13e quart de finale de Challenge Cup de l'histoire du club, un record tous clubs européens confondus. "Bien sûr qu'on est concentré sur le maintien, c'est notre objectif principal. Mais, quand tu as l'opportunité de jouer un 1/4 de finale et potentiellement te qualifier et jouer une 1/2 à la maison, si tout se passe, il faut y aller à fond" lance le capitaine d'un CAB qui n'a vu les demi-finales qu'à trois reprises (1999, 2005 et 2012) et jamais la finale. Pour ce rendez-vous, Brive envoie une équipe partiellement remodelée. Elle est notamment constituée de joueurs moins vus en Top 14, qui ont largement contribué à la campagne européenne, qui ont les crocs, et qui ont aussi des choses à prouver.

Compo Brive pour le 1/4 de Challenge Cup à Newcastle marquée par plusieurs rotations

- Brugnaut & Da Ros titu en 1re

- Uys & Snyman titu en 2e

- Herjean & R. Marais alignés en 3e

- Cazenave & Bézy à la charnière

- Burotu & Le Bourhis au centre

- Laranjeira 15#NEWCAB#FBSportpic.twitter.com/Rtq3Ve1Z3g — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 29, 2018

Le match du CAB à Newcastle sera à suivre en intégralité ce vendredi soir 21h sur France Bleu Limousin.