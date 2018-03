Brive-la-Gaillarde, France

Brive s'arrête là en Challenge Cup. Qualifié par un trou de souris pour disputer un 1/4 de finale à Newcastle, le CAB n'est pas parvenu à renverser les Falcons ce vendredi soir au Kingston Park. En concédant quatre essais face à une équipe anglaise très joueuse et qui a imprimé son tempo de bout en bout (59% de possession, 65% d'occupation, 7 franchissements), Brive a cédé au coeur de la deuxième période (doublé de Tait au 59e et 68e) après avoir donné le change pendant une heure.

"On n'a pas su concrétiser"

Dominés par une formation de Newcastle rompue à la possession du ballon et à un intense jeu de passes pour éreinter l'adverse, les Brivistes ont longtemps bien défendus en chassant très fort des Falcons clairement dérangés par l'agressivité corrézienne. En bonifiant ensuite un ballon perdu par Newcastle après une course de 55 mètres, Etienne Herjean a ramené le CAB dans les clous à la demi heure de jeu (12-10, 29e). Mais les Brivistes n'ont jamais su prendre le dessus sur une équipe des Falcons maladroite, qui a multiplié les en-avants au contact. Avant que Tait, par deux fois, concrétisent logiquement la domination locale pour faire prendre la porte à Brive. "C'est une grosse déception", commente après coup Florian Cazenave, car "au fur et à mesure du match, _on a senti qu'il y avait de la place pour faire quelque chose_. On n'a pas su concrétiser les opportunités qu'on a eu" déplore le demi de mêlée en interview vidéo.

"On prend des essais assassins à des moments critiques, ils nous ont passés dessus mentalement à ces moments là" estime pour sa part Guillaume Namy. "Mais, à 12-10, on était dans le coup, surtout qu'on est était à dix mètres de leur ligne. Après, on a eu moins d'occasions d'essais, la logique en cela est respectée."

Si la treizième participation de Brive à un quart de finale de Challenge Cup était un record, le CAB s'arrête là une nouvelle fois et ne disputera pas sa quatrième demi-finale que les Corréziens n'ont pas atteint depuis 2012. Place, à nouveau, à la lutte pour la survie du club en Top 14 : le CAB accueille Lyon au Stadium dans une semaine.