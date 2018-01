Pau, France

Il y aura deux matchs de Challenge Cup le vendredi 30 mars, à savoir la rencontre entre Pau, tête de série cette saison et vainqueur du tournoi en 2000, et le tenant du titre le Stade Français Paris, comme annoncé, au Hameau, et celle entre Newcastle et Brive. Le Connacht et Gloucester, vice-champion la saison dernière, s'affronteront le samedi 31 mars, tout comme Edimbourg et les Cardiff Blues (détails à lire ci-dessous).

📆 Tous à vos agendas !



Le quart de finale de @ChallengeCup_FR entre la Section et le @SFParisRugby aura lieu vendredi 30 mars à 21h00 au stade du Hameau !#ERChallengeCup#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/WR1pTYmmga — Section Paloise (@SectionPaloise) January 25, 2018

A noter que la billetterie n'est pas encore ouverte pour ce match, qui ne compte pas d'ailleurs dans les abonnements et autres partenariats cette saison. Abonnés et partenaires seront cependant prioritaires au moment de prendre leurs places.

►Section / Stade Français, vendredi 30 mars (21h) sera à vivre en intégralité sur votre radio. Les huit quarts de finale seront aussi diffusés sur beIN SPORTS ou France Télévisions.

Voici les huit quarts de finale...

Vendredi 30 mars

QF 1: Pau - Stade Français Paris, Stade du Hameau (21.00) FR 4 / beIN SPORTS / BT Sport

QF 4: Newcastle Falcons - Brive, Kingston Park (20.00) Sky Sports / beIN SPORTS

Samedi 31 mars

QF 3: Connacht Rugby - Gloucester Rugby, The Sportsground (13.00) BT Sport / beIN SPORTS

QF 2: Edimbourg Rugby - Cardiff Blues, BT Murrayfield (17.45) Sky Sports / beIN SPORTS

Demi-finale 1 – vainqueur du QF 1 : Pau - Stade Français Paris jouera contre le vainqueur du QF 2 : Edimbourg Rugby - Cardiff Blues

Demi-finale 2 - vainqueur du QF 3 : Connacht Rugby - Gloucester Rugby jouera contre le vainqueur du QF 4 : Newcastle Falcons - Brive

(Les matchs auront lieu le week-end du 21/22 avril.)

Finale de la Challenge Cup : vendredi 11 mai; Stade San Mamés, Bilbao (21:00).

