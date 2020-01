Challenge Cup : l'UBB recevra Edimbourg en quart de finale

Bordeaux, France

Samedi à Coventry, dans la banlieue de Birmingham, l'UBB a bouclé invaincue la première phase de son parcours européen. Elle recevra donc en quart mais devra se méfier d'Edimbourg, vieux routier de la scène continentale.

Un match contre la moitié de l'équipe d'Ecosse — Laurent Marti

Car en dominant Agen (36-0) ce samedi, les Écossais se sont offert leur quatrième quart de finale européen d'affilée. Alors bien sûr, l'Union aura les faveurs des pronostics. D'abord parce qu'elle sera soutenue par son public, ensuite parce qu'elle a semblé plus puissante et plus riche en effectif qu'Edimbourg lors des deux matches disputés en phase de poule, que ce soit lors du nul (16-16) ramené de Murrayfield ou lors de la victoire à Chaban-Delmas (32-17). En cas de qualification, l'équipe girondine jouerait sa demi-finale face au vainqueur du match entre Bristol et Newport. Soit en Angleterre si Bristol s'impose, soit à Chaban-Delmas si les Dragons gagnent en terre anglaise.

Mais sur une rencontre couperet, face à un adversaire expérimenté et riche en internationaux, l'UBB ne devra pas trembler. D'autant que ce quart aura lieu après le Tournoi des Six Nations et que le club écossais pourra aligner tous ses internationaux. Ce qui n'était pas le cas le weekend dernier.

"Ce ne sera pas le même match, c'est une certitude, prévient le président de l'UBB Laurent Marti. Je crois qu'il y a seize mecs d'Edimbourg dans le staff de l'équipe d'Ecosse. Il seront débarrassés du Tournoi et on sait que leur objectif principal c'est la coupe d'Europe. Donc on aura un match contre la moitié de l'équipe d'Ecosse qui sera très dur. Ils ont l'expérience des phases finales qu'on n'a pas. On aura un stade plein, une belle ambiance et un sacré challenge à relever parce que maintenant qu'on y est, on voudrait aller le plus loin possible bien évidemment."

Le président de l'UBB Laurent Marti tient enfin son quart de finale à la maison. © Radio France - Justine Hamon

D'ici là, elle va pouvoir, avec la satisfaction du travail bien fait, se replonger dans un Top 14 dont elle occupe toujours la tête. Avec un énorme rendez-vous dimanche sur la pelouse du Stade Toulousain, champion de France en titre. Et un objectif : aligner, toutes compétitions confondues, un douzième match d'affilée sans défaite.

Le tableau des quarts de finale