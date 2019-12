Challenge Cup : l'UBB déroule à Agen (3-73)

Bordeaux, France

Il n'a fallu que 33 minutes à l'UBB pour sécuriser ce qu'elle était venue chercher. La victoire et le bonus. Et même si les deux équipes n'avaient pas les mêmes ambitions avant cette rencontre, l'Union a su être sérieuse dans le sillage d'un pack ultra dominateur.

Les gros montrent l'exemple

C'est d'ailleurs une charge des avants qui a permis à Paiva d'aplatir après moins de 3 minutes. Cros, sur un coup de pied rasant de Jalibert double la mise à la 15ème (3-12). Kaulashvili en force (3-19, 24ème) et Tauleigne sur une mêlée dévastatrice enfonce le clou (3-26, 33ème)

Les Agenais, réduits à 14 (carton jaune pour Motoc, 30ème) , ne peuvent suivre le rythme et encaissent deux nouveaux essais par Tamanivalu et Jalibert. A la pause, il n'y déjà plus de match et l'UBB mène 40-3.

Triplé pour Cros

Au retour des vestiaires, il faut 28 secondes à Ducuing pour marquer son premier essai de la saison (3-45). L'UBB déroule et inscrit quatre essais supplémentaires par Buros (54ème), Cros (59ème, 62ème), Dubié (72ème) dans une seconde période sans enjeu.

Le calvaire agenais n'est peut-être pas terminé car les deux équipes se retrouveront samedi prochain à Chaban-Delmas où le SUA s'était incliné (23-0) en novembre pour le compte du Top 14.

