Challenge Cup - Aviron Bayonnais : "Un double objectif pour les joueurs" de rotation chez les Scarlets

À quoi sert la Coupe d'Europe pour une équipe qui joue le maintien ? La question se pose sans cesse au moment d'aborder la compétition. Et pour l' Aviron Bayonnais qui se déplace à Llanelli, au Pays de Galles, ce dimanche 11 décembre (16h15), la question ne fait pas exception. Surtout après le bon début de saison bayonnais, et cette 7e place au championnat , pour l'heure, à la clé.

Clairement, ce n'est pas l'équipe type qui va affronter les Scarlets pour la première journée de la Challenge Cup . Exit les Bosch, Marchois, Ceyte, Lopez, Maqala et autres. À leur place, d'autres joueurs qu'on a peu vu ces dernières semaines : Acquier, Talakai, Leindekar, Cridge et Amosa chez les avants. Dolhagaray, Martocq, Muscarditz chez les trois-quarts.

Et encore, le turnover aurait pu être plus important reconnait Grégory Patat, le manager bayonnais, contraint et forcé par les blessures chez certains jeunes qui auraient dû avoir leur chance. "Je pense à Louis Ortolan, Aitor Hourcade, Robin Dioné, Arnaud Erbinartégaray et Yohan Orabé. Si on ajoute Tevita Tatafu, revenu des Tonga avec une petite alerte au mollet. Je n'ai pas pu intégrer autant que je voulais les jeunes. Mais il y aura d'autres opportunités."

Les déclas de Manuel Leindekar, Peyo Muscarditz (cap.) et Grégory Patat

Les compos de Scarlets - Bayonne :

15- Martin BOGADO

14- Bastien POURAILLY ; 13- Peyo MUSCARDITZ (cap) ; 12- Guillaume MARTOCQ ; 11- Teiva JACQUELAIN

10- Thomas DOLHAGARAY ; 9- Michael RURU

7- Geoff CRIDGE ; 8- Afa AMOSA ; 6- OJ NOA

5- Konstantin MIKAUTADZE ; 4- Manuel LEINDEKAR

3- Chris TALAKAI ; 2- Thomas ACQUIER ; 1- Pieter SCHOLTZ

Remplaçants : 16- Facundo BOSCH ; 17- Swan CORMENIER ; 18- Pascal COTET ; 19- Baptiste HEGUY ; 20- Uzair CASSIEM ; 21- Guillaume ROUET ; 22- Jason ROBERTSON ; 23- Tom SPRING