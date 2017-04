Challenge Cup - A Bath, Brive part avec l'eau du bain

Le CA Brive ne disputera les demi-finales de Challenge Cup après sa défaite 34-20, ce samedi après-midi, sur la pelouse de Bath en quart de finale. Dépassé en première période, le CAB est revenu dans le match en deuxième période avant de céder face aux sublimes attaquants anglais.

Fin de parcours pour Brive en coupe d'Europe. Le CAB a été éliminé par Bath, ce samedi après-midi, en quart de finale de Challenge Cup (34-20) sur la pelouse de la cité thermale anglaise. Auteurs d'une très intéressante moitié de première période, les Corréziens, qui ont franchement manqué de réalisme devant l'en-but anglais, ont ensuite perdu le fil sous les assauts des attaquants de Bath et à cause de trop nombreux plaquages ratés. Quand Banahan, Joseph ou Watson allument des mèches, Brive est incapable d'éteindre l'incendie avec ce rythme infernal et encaisse trois essais en dix minutes (Faletau 32e, Homer 29e et Rokoduguni 32e). Le trou est fait à la pause (20-6).

Sanconnie marque deux fois et redonne espoir

Le staff briviste change quatre joueurs d'entrée de deuxième période, mais Faletau (44e, 27-6) douche immédiatement les espoirs du CAB. Et alors que l'on voit le KO se préciser, Brive, dans les cordes, retrouve ses esprits et assène deux coups qui marquent des points quand Sanconnie aplatit deux fois (50e derrière une mêlée et 56e après un ballon porté) pour ramener le CAB dans le match (27-20). Les Corréziens défendent fort, imposent leurs temps de jeu, mais Bath ne cède pas. Et crucifie Brive trois minutes avant la sirène quand Rokoduguni plonge en terre promise (34-20, 77e).

"Cette défaite est remplie de regrets"

"Cette défaite est remplie de regrets" commente le demi de mêlée Teddy Iribaren en interview vidéo.

Pour Arnaud Mela, qui disputait son dernier match européen avant de raccrocher les crampons, la déception est là. Le manque de réalisme laisse des regrets mais "ça va servir pour la suite" estime le 2e ligne briviste.

Le talonneur Thomas Acquier, entré en jeu à la mi-temps, regrette que le CAB n'ait su "répondre présent que par moments."