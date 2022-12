Challenge Cup : Bayonne dominé par les Scarlets dans un match à sens unique (39-7)

18-0 et 17 minutes à l'horloge. À ce moment-là déjà, on se dit que l'après-midi va être long pour l' Aviron Bayonnais . Ça n'a pas manqué : les Ciel et blanc - avec une équipe remaniée - s'inclinent chez les Scarlets (39-7) pour la première journée de Challenge Cup . Pris dans l'intensité, dans les zones de rucks, et en difficulté dans les ballons hauts comme sur les attaques rapides et plein de justesse des Gallois, les Bayonnais n'ont jamais semblé en mesure de rivaliser avec les joueurs de LLanelli qui ont joué un rugby millimétré.

Côté Avironnard, seulement un essai a été inscrit. Il est l'oeuvre de Thomas Acquier, après une séquence de pick and go, à la 26e minute (18-7). L'Aviron recevra le Benetton Trévise samedi prochain à Jean Dauger (18h30).

