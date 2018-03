Brive-la-Gaillarde, France

Quand Brive et Tulle, au delà de la guéguerre historique de clocher entre les deux villes, marchent (encore) main dans la main. Ca se passe cette fois... en Angleterre, où deux membres du SC Tulle vont assister ce vendredi soir au 1/4 de finale de Challenge Cup du CA Brive. Ils ont été invités par le CAB à la suite du magnifique dénouement de la phase de poule, mi-janvier.

Souvenez-vous, le 20 janvier : Brive doit affronter Worcester à 15h30 au Stadium pour la 6e et dernière journée de la phase de poule. Mais des hallebardes s'abattent depuis des jours sur la Corrèze et le terrain est gorgé d'eau, à la limite du jouable. Sous la pression des Anglais, l'arbitre décide finalement de reporter la rencontre. En quelques heures, le SC Tulle, sollicité, se démène pour rendre possible la tenue de la rencontre dont le coup d'envoi est finalement sifflé à 20h sur la pelouse du stade Alexandre Cueille. Dans l'euphorie collective, le miracle ne s'arrête pas là. Donné pour mort après trois défaites en quatre matchs de poule, le CA Brive enchaîne une nouvelle victoire bonifiée contre Worcester et empoche son billet pour les 1/4 de finale en profitant, dans le même temps, de résultats favorables dans des rencontres des autres poules.

"Tu as réussi [...] à en faire un exploit solidaire Corrézien"

Dans la foulée, Brive décide de rendre la pareille au SC Tulle en guise de remerciement. "Ce qui s'est passé relève du miracle", écrit dans une lettre Simon Gillham, le président du CAB, à l'adresse de son homologue Tulliste, Philippe Combe. "Tu as réussi à mobiliser tous les Tullistes, tout un club, tout un stade, derrière la cause briviste pour en faire un exploit solidaire Corrézien." Dans cette missive signée de la main de Simon Gillham, le CAB invite alors Philippe Combe ainsi "que la personne de ton choix, à faire le déplacement en avion privé en compagnie de l'équipe et des partenaires" pour le match à Newcastle. "Cela me ferait très plaisir" conclut Simon Gillham dans la lettre.

La lettre de Simon Gillham, président du CA Brive, à Philippe Combe, président du SC Tulle © Radio France - Nicolas Blanzat

Si Philippe Combe n'a finalement pas fait le déplacement, deux membres du SC Tulle sont bien présents à Newcastle. Le trésorier, Gérard Wolff, et l'un des cuistots, José De Sousa, ont ainsi décollé dans l'avion du CAB et pris leurs quartiers à l'hôtel du club. Véritablement touchés, ils l'ont confiés à France Bleu Limousin autour d'une bière ce jeudi soir, par l'attention du CAB. Ils seront donc au Kingston Park, ce vendredi soir, pour suivre le 1/4 de finale de Brive qui sera à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin.