En battant Worcester (33-7) avec le point de bonus offensif, ce samedi soir, le CA Brive a déjoué tous les pronostics et se qualifie in extremis pour les quarts de finale de Challenge Cup au bout d'une journée rocambolesque.

Brive-la-Gaillarde, France

Certains diront que c'est un énorme pied de nez de l'histoire, mais comment pouvait-il, finalement, en être autrement ? Sur la pelouse de... Tulle, dont tous les Corréziens connaissent bien la guéguerre avec Brive, le CAB a battu Worcester (33-7), ce samedi soir pour la 6e et dernière journée de la phase de poule de Challenge Cup. En empochant le point du bonus offensif grâce aux cinq essais aplatis par ses Fidjiens (Koyamaibole x2, Masilevu, Waqaniburotu et Burotu), Brive dépasse les Anglais pour finir 2e de poule derrière la province irlandaise du Connacht et se qualifie pour les quarts de finale de la compétition parmi les meilleurs seconds.

Match reporté de Brive... à Tulle !

C'est au bout d'une journée rocambolesque que le CAB a donc validé son billet. Car les Corréziens devaient initialement affronter Worcester à 15h30 sur la pelouse du Stadium de Brive. Suite aux importantes pluies tombées sur la Corrèze, le match a finalement été reporté en raison d'un terrain gorgé d'eau et rendu impraticable. La rencontre a été délocalisée à Tulle, au stade Alexandre Cueille, où le coup d'envoi a été donné à 20h. Brive bénéficie également d'un parfait alignement des planètes, parce que le sort des Corréziens dépendait de résultats favorables dans les autres poules de Challenge Cup. C'est ce qui s'est passé. Il faut remonter à la saison 2015-2016 (London Irish) pour voir une équipe se qualifier pour les quarts de finale avec un bilan de trois victoires et trois défaites en matchs de poule. En quart de finale pour la 13e fois de son histoire, le CAB se déplacera soit sur la pelouse de Pau soit sur la pelouse de Newcastle.