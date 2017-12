Challenge Cup - Brive et ses jeunes à l'épreuve du Connacht pour rester en course

Le CA Brive doit l'emporter contre le Connacht, ce samedi soir, pour entretenir ses chances de qualification pour les quarts de finale de Challenge Cup. Face aux Irlandais, le CAB s'en remettra notamment à ses pépinières, avec quelques jeunes pousses lancées pour l'occasion.

Demba Bamba, Simon-Pierre Chauvac, David Delarue, Louis Martin et Nadir Megdoud : voilà quelques prénoms et noms qui ne sont pas encore familiers au grand public qui suit le CA Brive. Et pour cause, si trois d'entre eux ont déjà une poignée d'apparitions au compteur chez les pros, les deux autres (19 ans tous les deux) feront ce samedi soir contre le Connacht leur première sortie avec le maillot des Zèbres sur le dos. Il s'agit du pilier droit Demba Bamba, titulaire, et du pilier gauche Simon-Pierre Chauvac, remplaçant.

Tous tenteront d'apporter leur pierre à l'édifice briviste, emmené par Petrus Hauman. Car le CAB, battu à Worcester puis victorieux d'Oyonnax, n'a pas fait une croix sur la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Pour se donner le droit d'y croire, les Corrèziens devront toutefois impérativement battre le Connacht qui a remporté ses deux premières rencontres dans la compétition. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures ce samedi et la rencontre sera à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin.