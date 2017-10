Challenge Cup - Brive lance sa campagne à Worcester, sans objectif précis

Pour la première journée de Challenge Cup, le CA Brive joue à Worcester ce samedi. Toujours handicapé par les blessures et préoccupé par sa position délicate en Top 14, le CAB aborde la petite coupe d'Europe sans afficher d'objectif particulier cette année.

Jouer les matchs, montrer le meilleur visage possible, et advienne que pourra. De façon caricaturale, voilà comment le CA Brive aborde la Challenge Cup version 2017-2018. Car si le CAB en avait fait un objectif la saison passée (au moins atteindre les quarts de finale pour le vingtième anniversaire du titre européen de 1997), les Corréziens n'abordent pas du tout cette petite coupe d'Europe de la même manière cette année. Derniers du Top 14 avec une victoire en sept matchs, les Brivistes sont davantage focalisés sur la lutte pour le maintien en championnat que par la course au titre européen. D'autant qu'à l'heure de disputer cette première journée de Challenge Cup, le staff noir et blanc doit toujours composer avec un effectif décimé par les blessures (plus de quinze joueurs toujours indisponibles).

Des joueurs à la relance alignés à Brive

Ce premier rendez-vous continental sera toutefois l'occasion de faire, un peu, tourner les hommes dans les rangs corréziens. Ainsi, plusieurs joueurs de retour de blessure retrouvent la compétition à cette occasion. Benjamin Pètre, remplaçant il y a une semaine, sera titulaire au centre de l'attaque briviste pour la première fois après cinq mois d’absence. Florian Cazenave et Franck Romanet, remis d'une opération à un doigt, font également leur retour, sur le banc. Des joueurs peu vus en championnat depuis le début de la saison sont eux relancés à l'image de Vivien Devisme, Soso Bekoshvili ou Benito Masilevu. Et puis, des jeunes auront également l'occasion de s'exprimer : Jan Uys, Retief Marais, Nadir Megdoud ou Peniami Narisia. Tous ne veulent pas servir de faire valoir alors que des joueurs plus sollicités soufflent ce week-end. Ces hommes alignés auront à cœur de se montrer. Reste que les blessures handicapent toujours le CAB : l'ailier Guillaume Namy débutera... à l'arrière, alors que cinq joueurs de première ligne sont alignés sur le banc. Le pilier James Johnston couvrira le poste de 2e ligne alors que le jeune talonneur des Espoirs, Louis Martin, couvrira le poste de 3e ligne. De fait, Brive pourrait manquer de repères collectifs mais que devrait en partie compenser l’envie de ces entrants.

Worcester ne va pas bien

Mais tout sera ouvert ce samedi car, en face, Worcester fait globalement de même. Derniers du championnat anglais avec six revers en autant de matchs, les Warriors, également plus préoccupés par leur maintien qu'autre chose, alignent une équipe mixte avec des joueurs habituellement remplaçants, peu vus ou de retour de blessure. Dans ces conditions, Brive serait bien inspiré de reproduire sa performance de l'an passé. Pour la deuxième journée de la phase de poule de Challenge Cup, le CAB était venu l'emporter 25-24 au Sixways Stadium. Cette fois encore, le match du CA Brive sera à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin, seul média audiovisuel français à retransmettre la rencontre.