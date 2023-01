Challenge Cup : Brive s'offre Cardiff (37-24) et s'offre la qualification en 1/8e de finale

La première mi-temps a été quasi-parfaite pour les hommes de Patrice Collazo. Malgré l'ouverture du score de Cardiff, Brive a réagi très rapidement en scorant et en imposant son physique aux gallois. C'est comme ça que le CAB a inscrit son premier essai, sur ballon porté grâce à Motu'u Matu'u. C'est ensuite en s'imposant dans le jeu en obligeant les gallois à défendre. Submergés, les brivistes inscriront deux nouveaux essais par Mathis Ferté et Kevin Fabien (son quatrième de la compétition). Au moment de rentrer aux vestiaires, Brive mène 17 à 3.

Au retour des vestiaires, un coup de moins bien envahi l'équipe briviste qui se fait rattraper au score, et même dépassé alors que les gallois sont en infériorité numérique. Et puis, avec l'apport du banc et avec des jambes de feu surtout, Brive réussit à marquer deux autres essais par Wesley Douglas et Arthur Bonneval.

Réactions à venir