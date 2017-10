Challenge Cup - Brive : Sanconnie fait son grand retour pour défier Oyonnax

Près de six mois après s'être sérieusement blessé à une cuisse, le jeune troisième ligne international du CA Brive va retrouver la compétition. Ce vendredi, il sera titulaire pour affronter Oyonnax en Challenge Cup.

Le CA Brive se remplume ! Décimé par les absences ces derniers temps avec plus de quinze blessés, le CAB récupère cinq joueurs d'un coup à l'heure d'affronter Oyonnax ce vendredi soir à 19h pour la 2e journée de Challenge Cup, la petite coupe d'Europe, pour laquelle les Corréziens n'ont pas d'objectif précis. Battus 30-20 à Worcester, le week-end dernier pour la 1re journée, les Brivistes veulent entretenir l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale. Contre Oyonnax, ils pourront compter sur les retours de Petrus Hauman, Thomas Laranjeira, Gaetan Germain, titulaires, et Dominiko Waqaniburotu, remplaçant. Fabien Sanconnie sera aussi de la partie après une longue indisponibilité.

Désinsertion des ischio-jambiers

Voilà presque six mois que "Sanco" n'a plus joué, depuis cette désinsertion des ischio-jambiers de la cuisse gauche, à Pau, lors de l'avant dernière journée du Top 14 la saison dernière. Grosse blessure et très longue absence qu'il explique. "Pour la cicatrisation de l'ischio mais aussi pour le renforcement des autres muscles, notamment les quadriceps, la cheville, le mollet, le genou, il a fallu bien prendre le temps pour consolider tout ça" détaille le troisième ligne de 22 ans. "Et ensuite, travailler sur la cuisse pour retrouver du muscle et de la force. C'est ce qui a été assez long" précise Fabien Sanconnie dont ce long travail est désormais derrière lui après, aussi, des heures passées en salle de musculation.

"Le XV de France ? Ca reste un objectif"

Le jeune international briviste paraît soulagé et impatient de rejouer. "Je te touche du bois pour que ça se passe bien. Après, ce qui va être compliqué, ça va être de retrouver le rythme durant le match. Pour retrouver du souffle, il faut faire de la compétition. Le vrai physique, c'est ça. Et j'espère pouvoir enchaîner." Ambition : retrouver son meilleur niveau qui lui avait permis de fêter ses deux premières sélections en équipe de France au printemps dernier lors du Tournoi des VI Nations. Sa blessure lui a fait rater la tournée estivale des Bleus en Afrique du Sud, et il manquera sans doute les tests d'automne. Mais le XV de France, "ça reste toujours un objectif. Après, je suis lucide : je vais d'abord essayer de jouer au rugby avec mon club. Le reste, on verra... Il ne faut pas aller trop vite." Sa blessure a freiné Fabien Sanconnie dans son élan... sauf sur la route : car elle lui a laissé le temps d'obtenir son permis de conduire.

Première titularisation de Cazenave depuis son accident

Cette deuxième journée de Challenge Cup sera aussi marqué par la première titularisation, dans un match en France, du demi de mêlée Florian Cazenave depuis son accident à un oeil et son retour à Brive cet été.

Compo Brive-Oyonnax Challenge Cup

Sanconnie-Hauman-Laranjeira-Germain remis de blessure

Cazenave 1re titu

Johnston (pilier)couvre 2e l. banc pic.twitter.com/WTSNGOoqx0 — Nicolas Blanzat (@nblanzat) October 19, 2017

Cette rencontre entre Brive et Oyonnax sera à suivre ce vendredi à 19h sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty.