Sauf miracle ce samedi et lors des deux matchs de poule restants en janvier, Brive est éliminé de la Challenge Cup. Mais le CAB veut profiter de ce match en Irlande pour se mettre en ordre de bataille avant la rencontre très importante à Agen, dans une semaine, dans la course au maintien en Top 14.

Brive-la-Gaillarde, France

C'est un match qui compte pour du beurre, ou presque, pour le CA Brive dans cette petite Coupe d'Europe. Quasiment éliminé de la Challenge Cup, sauf formidable concours de circonstances pour les trois matchs de poule restants, le CAB joue en Irlande à Galway, ce samedi à 16h, pour la trosième journée de la compétition.

Les Corréziens, dominés par cette même province du Connacht (31-38) samedi dernier, n'ont sportivement pas grand chose à espérer de ce rendez-vous. Ils veulent surtout en profiter pour préparer avec le plus grand sérieux le très important match à Agen, la semaine prochaine, crucial dans la course au maintien en Top 14. C'est ce qui fait dire à la délégation briviste que cette rencontre est tout sauf une ballade irlandaise, comme le chantait Bourvil.

Défense et joueurs à la relance

Cette rencontre doit donner le ton et permettre à Brive de se mettre en condition avant le rendez-vous déjà dans toutes les têtes à Agen dans une semaine. Notamment défensivement car le CAB prend trop d'essais ces derniers temps : quatre à Pau, deux à Bordeaux, trois contre Oyonnax, quatre face au Connacht samedi dernier. Ce match sera aussi l'occasion de se montrer pour des joueurs de retour de blessure ou qui ont peu joué à l'image de l'ailier Franck Romanet "parce que c'est une situation frustrante. Personnellement, c'est une chance de me relancer donc je veux vraiment apporter ce plus à l'équipe." Même chose pour le pilier Vivien Devisme, en interview vidéo.