Ce vendredi soir (21h), le CA Brive reçoit dans son antre les Zèbres de Parme. Une équipe à ne pas sous-estimer, car elle a tenu en échec l'Aviron Bayonnais la semaine dernière. Les Corréziens doivent à tout prix gagner s'ils veulent garder un espoir de rester dans la course à la qualification.

Challenge Cup - CA Brive : les Blancs et Noirs doivent éviter de voir double face aux Zèbres de Parme

Avant cette deuxième journée de Challenge Cup, les Brivistes ont encore mal à la tête. "Les 39 points pris à Leicester m'embêtent beaucoup. On méritait pas ça" souffle le demi de mêlée David Delarue, qui affiche clairement l'objectif : une victoire sinon rien. Il y a de la révolte dans l'air, dit clairement Esteban Abadie, le troisième ligne. "La manière, je m'en fous. Si à la fin, on gagne avec du jeu au pied et pas du beau jeu, c'est pas grave"

Faire tourner en prévision du match contre Castres

Il faut dire que ce match est très important à double titre. D'abord, il s'agit d'éviter une deuxième défaite en deux matchs, qui compliquerait sérieusement les chances de Brive de continuer en Challenge Cup. Mais, pour Brive, le défi est autre. Toutes les têtes sont tournées sur le match de Top 14 contre Castres, qui devance au championnat les Corréziens d'un petit point._"Pour être honnête, bien sûr, tout le monde y pense"_confirme David Delarue.

Le staff, premièrement, qui a modifié son organisation. Ce jeudi, la composition de l'équipe qui affrontera les Zèbres a été donnée, ainsi que le groupe des joueurs qui doivent s'entraîner dans la perspective de Castres. Ils s'entraîneront vendredi, samedi et lundi avant de partir pour la ville Tarnaise. "C'est deux groupes différents et deux manières de jouer différentes" assure néanmoins Jean-Baptiste Péjoine, l'ancien demi-de-mêlée membre du staff du CAB.

L'espion briviste au sein de la Squadra Azzura

En tout cas, comme la semaine dernière avec Aaron Grandidier, un nouveau jeune sera lancé dans le grand bain. Le deuxième ligne néerlandais Ranger Van Eerten jouera son premier match professionnel ce vendredi soir. "Mes amis et mes anciens coéquipiers aux Pays-Bas sont très heureux" raconte celui qui s'exprime dans un très bon français. "Des fois, je ne dors pas tellement je pense à ce match" nous confie-t-il.

Le CAB s'attend à un match solide face à de dangereux Italiens. "Ce ne sont pas les Italiens que Brive affrontait il y a quatre ans encore" explique Jean-Baptiste Péjoine. Leur niveau a augmenté, à tel point que les Zèbres avaient battu les Brivistes l'an dernier 27 à 24 en Challenge Cup. Aujourd'hui, Parme représente quasiment la moitié de l'équipe nationale Italienne. Pour connaître les atouts de cette équipe, les Brivistes ont un "espion" : le nouveau pillier Pietro Ceccarelli. "Il connaît pas mal de mecs, a passé plusieurs mois avec eux en sélection. Pour la mêlée, notamment, c'est intéressant" confie le capitaine ce soir Esteban Abadie. Reste à voir si, avec des jumelles, l'Italien aura bien réussi à observer ces drôles de Zèbres.

La composition du CA Brive

La composition des Zèbres de Parme