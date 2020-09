L'aventure en Challenge européen se termine plus tôt que prévu pour Castres. L'European Professional Club Rugby (EPCR) annonce samedi 19 septembre qu'il est impossible de faire jouer l'équipe de Mauricio Reggiardo en quarts de finale face à Leicester dimanche, à cause de cas positifs au Covid-19.

Challenge européen : Castres éliminé sans jouer à cause du Covid-19

Le CO lors de son dernier match face à Agen.

Castres n'aura même pas eu l'opportunité de défendre ses chances sur la pelouse à Leicester, en quarts de finale dimanche. Le match, prévu à 16 heures, n'aura finalement pas lieu parce que le CO a des cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif. Ce samedi, l'European Professional Club Rugby (EPCR) a donc décidé d'annuler le match de Challenge européen prévu demain, et donc d'éliminer les Castrais.

3 joueurs positifs

Pour justifier sa décision, l'instance européenne de rugby explique qu'il était trop dangereux de laisser Castres se déplacer en Angleterre et jouer face à Leicester, alors que trois joueurs et un membre de l'encadrement sportif sont positifs au Covid-19. "Le Castres Olympique doit déclarer forfait et Leicester est qualifié pour les demi-finales de la Challenge européen."

Ce devait être le premier quart de finale européen du CO depuis 2008.