Challenge Cup : on connaît (enfin) les adversaires du CA Brive pour la saison 2021/2022

Après de nombreuses semaines d'attente, on connaît enfin les adversaires du CA Brive en Challenge Cup cette année. Le CAB a été placé dans la poule la plus relevée de la compétition, avec notamment les Saracens et Edinburgh.

On a mis longtemps à l'attendre, mais le calendrier de la petite coupe d'Europe de rugby, la Challenge Cup, a enfin été dévoilé ce vendredi. L'EPCR a donc mis en ligne les trois poules de la compétition, avec côté français Lyon, l'USAP, Toulon, Biarritz, Pau et bien entendu le CA Brive.

Nos brivistes ont été placés dans la poule C. Il s'agit probablement de la poule la plus compliquée de la compétition. Parmi les adversaires du CAB, on trouvera notamment les Saracens, trois fois champion de la grande coupe d'Europe (2016, 2017 et 2019). Dans la poule, on trouve aussi Edinbourg et les London Irish. Le dernier club engagé dans la poule C est la Section Paloise.

La qualification sera difficile mais peut être jouable. Il faut se rappeler que pour se qualifier, il faut se placer dans les trois premiers de la poule, ou être le quatrième club le mieux classé des autres. Rejoint par ceux qui se sont classés de la place 9 à 11 de chaque poule de Champions Cup, on aura ainsi le calendrier des huitièmes de finales.

Pour rappel, l'an dernier, le bilan des brivistes s'était soldé par deux défaites face à Leicester et aux Zebres. La compétition s'était alors arrêté à cause de la pandémie de covid.

Le calendrier de la Challenge Cup pour le CA Brive