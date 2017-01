Challenge Cup - Contre Worcester, c'est "maintenant ou jamais" pour Brive sur la route des 1/4 de finale

Le CA Brive défie Worcester, ce samedi à 21 heures, pour la 5e journée de poule de Challenge Cup. Les Brivistes, premiers de la poule, ont deux matchs à domicile à négocier pour se qualifier en 1/4 de finale. A commencer face à des Anglais mal en point.

Brive plaide pour le maintien dans l'Europe ! Et le CAB veut le prouver à l'occasion des deux derniers matchs de poule de Challenge Cup qui voient les Brivistes accueillir les Anglais de Worcester, ce samedi soir à 21h, puis les Gallois de Newport samedi prochain. Les Corréziens sont déjà premiers de leur groupe avec 14 points et ont un boulevard devant eux pour accéder aux 1/4 de finales de la compétition. Ils veulent enfoncer le clou dès ce samedi soir.

"It's now or never"

"C'est maintenant ou jamais", lâche sans langue de bois Benito Masilevu, "on a une énorme opportunité, c'est le plus gros objectif du club, des joueurs et des entraîneurs" poursuit l'ailier fidjien, bien conscient qu'après trois victoires en quatre matchs joués, dont trois à l'extérieur, le CAB est en position hyper favorable pour décrocher un 1/4 de finale, a fortiori à domicile. Reste à finir le boulot. "Avec deux victoires, on serait assuré de finir premier", pose Didier Casadeï, un objectif clairement affiché par les Brivistes en cette année de 20e anniversaire du titre européen. L'entraîneur des avants, qui avait soulevé la coupe en 1997, les exhorte à ne pas gâcher. "Les joueurs doivent écrire leur propre histoire, c'est ça qui est important. S'ils veulent se créer des souvenirs sur la durée, c'est clair que c'est une compétition qui pourrait leur permettre d'avoir des souvenirs pour leurs vieux jours."

Worcester mal en point

Pour ça, il va falloir, ce samedi soir, se défaire de Worcester, mal en point en championnat avec un point d'avance sur le relégable, et dernier de la poule européenne dans laquelle les Warriors n'ont plus rien à jouer. Brive s'était d'ailleurs imposé au Sixways Stadium à l'aller (24-25). Mais attention à ne pas prendre le rendez-vous à la légère. "Quand tu joues à 21h, au 14 janvier, avec zéro degré et un terrain mouillé, ça nivelle les valeurs", continue Didier Casadéï. "C'est souvent l'équipe qui la plus forte sur la conquête, l'agressivité et les duels qui gagne." Les Brivistes le savent : it's now or never.

Rendez-vous à 21 heures ce samedi soir sur France Bleu Limousin pour suivre en intégralité Brive - Worcester. Ce sera avec Nicolas Blanzat, et son consultant exceptionnel : le 2e ligne international du CAB, Julien Le Devedec, au repos ce week-end et donc au micro. A noter côté briviste, le retour de blessure du genou de Poutasi Luafutu, titularisé en 3e ligne.