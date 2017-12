Challenge Cup : enfin une UBB à temps plein à Newcastle ?

Malgré les absences et la fatigue, l'Union Bordeaux-Bègles, branchée sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, va tenter de gagner en constance pour décrocher ce samedi (16h15) à Newcastle le résultat qui la maintiendrait dans la course à la qualification.

Une victoire en six matches. La courte défaite (20-21) à domicile le 21 octobre coïncide avec le début des ennuis pour une UBB qui, depuis, tire la langue et n'arrive pas à inverser la dynamique. Un revers qui a laissé un goût amer au manageur Jacques Brunel. « On a été très imprécis, on a eu beaucoup de petites scories qui nous ont empêchés de mettre l’emprise sur le match qui a tourné sur un ballon porté. On va tâcher d’être beaucoup plus propre sachant que c’est une équipe qui joue beaucoup et qui a su annihiler nos initiatives assez rapidement, notamment sur le contest où ils ont été bons. »

A l'aller, Newcastle avait étouffé l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

Dans la foulée, la période internationale, le poids des blessures et les carences défensives ont gâché l'automne girondin et freiné le bel élan du début de saison. Rien de dramatique. A condition de réagir.

D'abord, se retrouver

Le voyage en Angleterre lui en donne l'occasion. D'abord parce que l'Union a une petite revanche à prendre sur une équipe qui a été la seule à s'imposer à Chaban-Delmas. Ensuite parce que le staff attend la réaction d'orgueil d'une équipe, certes diminuée en ce moment, mais qui s'est peut-être endormie sur ses maigres lauriers. "On doit essayer d'être meilleur, reconnaît l'entraîneur des avants Jeremy Davidson, parce qu'on était défaillant, tout le monde le sait. Il faut essayer de mettre un peu plus de rythme, de rigueur dans tout ce qu'on fait et enlever les erreurs individuelles. "

Au delà du résultat, l'UBB attend de pouvoir disputer 80 minutes pleines, ce qu'elle a trop rarement réussi cette saison. "Faire un match complet, prendre du plaisir ensemble, explique Yann Lesgourgues, capitaine en l'absence de Jandre Marais. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. Il faut se retrouver dans les choses qui marchent, ne pas s'évader dans l'individualité. J'espère qu'on va nous retrouver."

Yann Lesgourgues sera le capitaine de l'UBB face à Newcastle. © Radio France - Justine Hamon

Dans une poule où les Falcons, eux aussi moins fringants qu'en octobre, ont pris les commandes mais où la présence des modestes Russes de Ienisseï pourrait offrir un ticket de meilleur deuxième, l'UBB doit continuer à se battre. Pour, à défaut du quart de finale à domicile souhaité par son président, s'offrir le premier printemps européen de sa jeune histoire.

Pour cela, les Girondins enregistrent le retour d'absents longues durées dans les lignes arrières. Romain Lonca va disputer ses premières minutes de la saison au centre, associé à Pablo Uberti, pour sa troisième titularisation en Challenge. Et Julien Rey, absent depuis la défaite à Lyon, mi-septembre, prendra place sur le banc. Le staff de Jacques Brunel a aligné sa meilleure équipe possible, en tenant compte des absences des internationaux, pas inscrits, et de Jandre Marais, blessé.

Les compos

Newcastle : Hammersley - Tait, Penny, Matavesi, Radwan - Willis (o), Stuart (m) - Graham, Burrows, M.Wilson - Witty, Green - Wilson, Sowrey, Lockwood

Remplaçants : Blamire, Vickers, Davison, Young, Orr, Hodgson, C.Wilson, Kibirige

UBB : Ducuing - Cros, Uberti, Lonca, Fuatai - Jalibert (o), Lesgourgues (m) - Roumat, Houston, Diaby - Cazeaux, Jones - Cobilas, Pélissié, Taofifenua

Remplaçants : Avei, Païva, Poux, Gayraud, Woki, Doubrère, Volavola, Rey