Challenge Cup - Ex 3e ligne reconverti talonneur, Narisia (Brive) : "je ne pensais pas y arriver"

Brive-la-Gaillarde, France

Qui l'a vu jouer avant son replacement au poste de talonneur sait combien sa carrure a évolué. Débarqué à 18 ans au CA Brive en août 2015 comme 3e ligne, Peniami Narisia joue désormais un peu plus haut dans le pack et est un homme changé. Son cou s'est nettement épaissi, ses épaules se sont élargies, ses pectoraux sont désormais bien gonflés et ses cuisses plus massives. Résultat d'une transformation physique nécessaire depuis une révolution professionnelle, il y a un an, déjà évoquée quelques temps plus tôt entre Peyo Capdevielle (ex entraîneur des Espoirs) et Didier Casadéï (ex entraîneur des avants de l'équipe pro). Puis le jour J est arrivé. " Ce jour là à l'entraînement, je me cachais derrière les grands joueurs alors qu'il me cherchait du regard " raconte le Fidjien dans un éclat de rire. Et de reprendre, en français, ces mots gravés pour toujours. " _Casa m'a dit : '_Peni, viens ici. Tu vas jouer talonneur !' ", lui qui comptait jusque là quinze feuilles de matchs en 3e ligne avec le CAB.

" Waqa disait toujours : 'it's an ugly ball' ! "

Un énorme challenge débute alors pour Peni Narisia. " Je ne pensais pas être capable d'y arriver " avoue-t-il, volontaire pour engager la transition. " En 3e ligne, il manquait peut-être un peu de taille (1,80m) et d'endurance aussi sur la durée du match " explique Peyo Capdevielle, qui l'a lancé quelques semaines plus tard en compétition chez les Espoirs. " Les premiers matchs ont été compliqués " reprend-il, mais sans grande surprise car l'ex 3e ligne doit tout apprendre du poste. Il doit disputer des mêlées en 1re ligne. " C'est étrange d'être coincé entre les piliers. Au début, j'avais très mal au dos et aux cervicales ". Il doit également exécuter ses premiers lancers en touche. " Je ne savais même pas trop comment tenir le ballon pour l'envoyer " détaille-t-il en explosant de rire, ce qui lui vaut les moqueries de son ex coéquipier Dominiko Waqaniburotu après chaque lancé raté. " Waqa disait toujours : 'it's an ugly ball' ! ". Un ballon laid, vilain.

" Le profil pour être un très bon talonneur à haut niveau "

Son apprentissage se poursuit avec les Espoirs où, quand il est fatigué en court de rencontre, il sort du terrain où glisse en 3e ligne son poste initial. Cette saison, c'est désormais chez les pros. Peni Narisia va enchaîner ce vendredi sa deuxième titularisation consécutive et sa quatrième feuille de match de la saison. " Il a l'agressivité, il a la vitesse, l'aptitude à être fort dans les zones de combat proches des rucks. Et puis, il fort... tout court " égraine Peyo Capdevielle, " je pense qu'il a le profil pour être un très bon talonneur à haut niveau. " Car, même si son apprentissage au plus haut niveau n'est pas terminé, le Fidjien, aujourd'hui âgé de 22 ans, est encore jeune. Et progresse " tous les jours, grâce à François Da Ros et Thomas Acquier. " Je pense que c'est la meilleure idée qu'ont eu les entraîneurs " sourit Peni Narisia, un temps septique sur ce replacement mais désormais épanoui à son nouveau poste.

Un match déjà capital en vue des 1/4 de finale

Narisia et les Brivistes auront en tout cas fort à faire pour cette 2e journée de Challenge Cup et cette rencontre inédite face à Bristol, car les deux clubs s'affrontent pour la première fois. Comme le CAB sur la pelouse du Stade-Français, les Anglais l'ont en effet emporté (avec bonus offensif) à la maison contre les Zebre de Parme. L'enjeu est important car la compétition n'autorise en général pas plus d'une défaite en six matchs de poule en vue d'une qualification pour les 1/4 de finale. " Si tu réussis tes deux premiers matchs européens, tout est ensuite possible " pose Jean-Baptiste Péjoine, entraîneur des trois-quarts, " on fera donc le point sur une éventuelle qualification après la réception de Bristol ". Comprendre : le résultat décidera des intentions brivistes en la matière. " On veut garder notre dynamique après notre défaite à la dernière seconde à Castres en Top 14, et la victoire à Paris en Challenge pour la 1re journée. On veut garder notre euphorie à domicile " car l'invincibilité du CAB au Stadium est toujours dans les têtes. " On en est à 22 victoires " rappelle Matthieu Voisin, qui tient les comptes à jour. Reste que l'adversaire est coriace : Bristol, promu dans l'élite, est premier du championnat anglais après quatre journées, grâce au recrutement notamment de joueurs avec un gros cv à l'international. Son manager l'a clamé haut et fort : Bristol veut avoir un quart et une demi-finale à domicile pour espérer gagner la petite coupe d'Europe. Son chemin passe d'abord par Brive rappelle Jean-Baptiste Péjoine.

Buliruarua titulaire après ses huit semaines de suspension

Ce vendredi, le XV de départ aligné par Jeremy Davidson est emmené par Matthieu Voisin (capitaine) pour disputer la 2e journée de Challenge Cup. Parmi les changements effectués, le titularisation de Rico Buliruarua est à noter. Le trois-quart Fidjien en a fini avec sa suspension de huit semaines due à un plaquage dangereux à Agen lors de la 2e journée de Top 14.