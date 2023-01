Challenge Cup - J3 - La classe biberon du CA Brive étouffée en Irlande face au Connacht (61-5)

Ils n'ont tout simplement pas existé. Les brivistes ont perdu gros sur le terrain du Connacht. Le CAB est défait 61-5, malgré un essai de Kevin Fabien, le troisième en Challenge Cup pour lui.

Les Noirs et Blancs ont perdu le match dans les 20 premières minutes, en encaissant trois essais : le premier sur le mode de la chandelle inversée tentée par le RC Toulonnais la semaine dernière au Stadium, les deux autres liées à des percées irlandaises mal contenues. Avec un total de 47% de plaquages manqués pour le CAB en première mi-temps, difficile d'exister, surtout si l'envie manque. La deuxième mi-temps verra plus de construction, avec un apport du banc indéniable, bien que jeune. Francisco Coria-Marchetti mais aussi Léo Carbonneau et Tom Danovaro ont bien tenté d'apporter un peu plus à Brive qui n'est jamais rentré dans son match et encaisse sur la seconde période un sévère 28-0.

Brive reste donc à 1 point dans cette compétition avant d'affronter Cardiff la semaine prochaine au Stadium (21 heures).

Réactions à venir