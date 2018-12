Challenge Cup - J3 : la Section Paloise relève la tête face à Worcester (21-6)

Pau, France

Enfin on a vu. La Section, peu aidée par une météo "britannique", a fait preuve de beaucoup de générosité, de concentration et de volonté pour appliquer à la lettre le plan prévu : ne pas rendre trop de ballons et battre les Anglais par un jeu de mouvement bien récité. L'équipe retrouve la victoire qui fuyait les Vert et Blanc depuis plus d'un mois, et conserve toutes ses chances dans cette Challenge Cup au terme de la phase aller.

« Rassurés par le contenu, et aussi par l’état d’esprit qu’on a montré... Ça va ensemble » détaille le talonneur de la @SectionPaloise Lucas Rey #ChallengeCuppic.twitter.com/CsOxCEqDlX — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 7, 2018

Slade dans tous les bons coups

La première mi-temps a d'abord été emballante, cinq minutes environ, avant de très vite sombrer dans le quelconque, voire l'ennuyeux. Juste le temps pour Colin Slade d'inscrire un premier essai (2e), après une passe sur le pas de Daniel Ramsay à la réception d'un petit par-dessus tapé par Slade lui-même. Worcester, sans rien proposer, reste dans le match grâce à la botte de son demi d'ouverture, précis pour sanctionner l'indiscipline paloise (5 pénalités concédées en 1ere mi-temps). 7-6 à la pause, les Anglais ne pouvaient espérer mieux.

Même scénario en début de deuxième acte avec une entame canon de la Section. Entame validée par un deuxième essai du 10 néo-zélandais, bien servi dans l'intervalle à 5 mètres par Thibault Daubagna qui venait de jouer vite une pénalité. Ensuite, les Vert et Blanc ont très vite vidé leur banc, et ont été capables de tenir des Warriors très indisciplinés dans leur moitié de terrain. Un essai tardif, signé Blanc après un gros boulot d'Halai et une offrande de Nicot, est venu conc concrétisant à nouveau leur large domination par un essai de Blanc en fin de match.

« On voulait montrer un autre visage, on a enfin mis les bons ingrédients de base pour commencer à jouer au rugby » savoure Fabrice Metz le 2e ligne de la ⁦@SectionPaloise⁩ après le succès 21-6 contre les ⁦@WorcsWarriors⁩ #ChallengeCuppic.twitter.com/imgST3rSwK — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) December 7, 2018

Bonne opération pour la Section qui recolle à la tête du groupe, en attendant le match ce samedi au Pays de Galles entre les Ospreys et le Stade Français. Tout reste possible dans ce groupe, et la Section serait bien inspirée de prendre des points au retour, la semaine prochaine, pour continuer d'espérer voir le printemps européen.

La feuille de match

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Halai, 13. Stanley, 12. Nicot, 11. Votu ; 10. Slade (23. Hastoy, 54e), 9. Daubagna (cap) (22. Blanc, 63e) ; 7. Puech (20. Habel Kuffner, 46e), 8. Erbani, 6. Pesenti (21. Ugena, 59e) ; 5. Ramsay, 4. Metz (19. Delannoy, 54e) ; 3. Hamadache (18. Corato, 40e, puis Hamadache, 78e), 2. Rey (16. Bouchet, 54e), 1. Mackintosh (17. Calles, 63e).

Les points : 3 essais de Slade (2e, 42e) et Blanc (78e) ; 3 transformations de Slade (2e, 42e) et Hastoy (78e).

Worcester Warriors : 15. Van Breda ; 14. Humphreys, 13. Lawrence, 12. Olivier (cap), 11. Hammond ; 10. Shillcock, 9. Heaney (21. Arr, 54e) ; 7. Williams (23. Howe, 62e), 8. Cox, 6. Faosiliva ; 5. Kitchener (22. Butler, 77e), 4. Barry (20. Cutting, 77e) ; 3. Milasinovich (18. Kerrod, 59e), 2. Annett, 1. Waller.

Les points : 2 pénalités de Shillcock (10e et 28e).

Le classement