Challenge Cup - J3 - Un CA Brive rajeuni et ragaillardi s'en va en Irlande affronter le Connacht

Les rugbymen brivistes observent une trêve dans le championnat de Top 14. Après trois victoires d'affilée face à Clermont, Lyon et Toulon, le CAB revient à la Challenge Cup, la petite coupe d'Europe. Ils affrontent les irlandais du Connacht, ce samedi soir (18h30, heure française, match uniquement visible sur le site de l'EPCR , payant).

ⓘ Publicité

Un match sans grosse pression, tout du moins dans le résultat, à écouter Jean-Baptiste Péjoine, le coach des arrières brivistes : "Le premier objectif sur les quinze jours est de retrouver 35 joueurs compétitifs pour la reprise du Top 14 à la fin du mois." C'est pourquoi on retrouve dans la composition du club de nombreux jeunes joueurs, 13 si on compte Vano Karkadze comme encore un joueur Espoir.

Le jeune Sasha Gué de retour en troisième ligne

Parmi eux, il y a Sasha Gué. Le troisième ligne issu des Espoirs s'était blessé à la cheville lors de la mise en place du match de La Rochelle le 5 novembre dernier. Depuis, il avait forcément hâte de revenir à la compétition. "Quand tu es blessé, tu as l'impression de servir à rien pour l'équipe, tu es tout le temps en décalé de tout le monde, donc ça fait du bien de retrouver des automatismes avec le groupe." Lui, comme les autres jeunes du groupe, espère retrouver du temps de jeu en championnat, et pour revenir dans la rotation, il faut montrer ses qualités en Top 14. "Si je suis bon, j'aurais d'autres opportunités de montrer ce que je sais faire" estime le jeune joueur, arrivé de Bordeaux cette année.

Parmi les autres retours, on compte des joueurs plus confirmés : Hayden Thompson-Stringer à la pile gauche, Mathieu Voisin en troisième ligne aile, Vasil Lobzhanidze à la mêlée ou encore Wesley Douglas et Valentin Tirefort dans les lignes arrières.

La composition du CA Brive