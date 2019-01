Challenge Cup - J6 : la Section Paloise termine par une victoire face aux Ospreys (26-21)

Pau, France

La Section Paloise voulait se servir de ce match comme d'un tremplin avant le retour au Top 14. En face malgré la possibilité d'entretenir un espoir de qualification, les Ospreys avaient laissé beaucoup de cadres au repos. Et les Béarnais en ont donc profité pour sortir avec le sourire de cette Challenge Cup, et un peu plus de confiance avant de préparer Perpignan.

Défenses flottantes

C'est d'abord la Section Paloise qui met la main sur ce match, mais quelques en-avants, et surtout la fâcheuse tendance à trop vite se séparer du ballon au pied rendent cette domination stérile. Et il s'en faut de peu pour qu'au terme de plus de 5 minutes d'occupation des 22m Palois et six pénalités à la clé les Gallois n'ouvrent le score. Finalement c'est le jeune Vincent Pinto, 2e match chez les pros à l'aile, qui inscrit le premier essai de la partie, après un bon travail des avants dans un premier temps, et un surnombre côté fermé parfaitement négocié par la charnière Le Bail / Hastoy. Un carton jaune à Baptiste Pesenti et une nouvelle occasion d'essai pour les Ospreys font trembler le Hameau juste avant la pause, mais la Section assure et mène à la mi-temps 7-0.

Mais une mauvaise entame de deuxième période combinée au carton jaune de Pesenti permettent aux Ospreys de prendre les devants grâce à deux essais de la paire de centres. L'indiscipline paloise (13 pénalités concédées à 7) laissent aux Gallois le loisir de contrôler la rencontre, et Pau, obligé de joué commet encore des fautes de mains. De grosses erreurs défensives permettent aux deux équipes d'inscrire un essai supplémentaire. Sur son entrée Colin Slade délivre une passe au pied décisive pour Malié qui n'a plus qu'à fixer pour Nueno, qui inscrit le troisième essai palois. Et c'est en force que Laurent Bouchet inscrit le dernier essai après un ballon porté, pour sauver l'essentiel, la victoire.

Les points

Section Paloise : 4 essais de Pinto (29e), Ramsay (60e), Nueno (66e) et Bouchet (75e) ; 3 transformations de Hastoy (30e, 60e, 67e). 1 carton jaune à Pesenti (38e).

Ospreys : 3 essais de Thomas-Wheeler (42e) et Kotze (47e, 62e) ; 3 transformation de Davies (43e, 48e, 62e).

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pinto, 13. Nueno, 12. Stanley (23. Septar, 50e), 11. Votu (22. Slade, 64e) ; 10. Hastoy, 9. Le Bail (21. Daubagna, 55e) ; 7. Pesenti, 8. Butler (20. Habel-Kuffner, 59e), 6. Mowen ; 5. Ramsay (cap), 4. Malafosse (19. Delannoy, 50e) ; 3. Adriaanse (18. Corato, 50e), 2. Calles (16. Bouchet, 50e), 1. Domingo (17. Moïse, 48e).

Ospreys : 15. Evans ; 14. Dirksen (23. Williams, 70e), 13. Kotze, 12. Thomas-Wheeler, 11. Morgan ; 10. Davies (22. Price, 67e), 9. Morgan (21. Aubrey, 46e) ; 7. Cross, 8. King, 6. McCusker (20. Jones, 61e) ; 5. Griffiths (19. Nemsadze, 56e), 4. Ashley ; 3. Gajion (18. Jeffries, 51e), 2. Parry (cap) (16. Otten, 43e), 1. Thomas (17. Jenkins, 61e).