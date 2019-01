Challenge Cup : L'ASM en quête de grand chelem à Newport

Invaincus, et assurés de disputer leur quart de finale à domicile, les Clermontois veulent faire le grand chelem à Newport au Pays de Galles. Les Dragons n'ont plus rien à jouer. Mais le résultat du match déterminera le futur adversaire de l'ASM dans cette compétition.

Wesley Fofana et les Clermontois avaient dominé les Gallois au Michelin

Clermont-Ferrand, France

"C'est le bordel". Nick Abendanon ne parle pas de la hiérarchie dans cette poule de la Challenge Cup, mais plutôt de la situation en Angleterre, "je suis très content d'être ici" ajoute l'arrière de l'ASM, qui compte deux sélections avec le XV de la Rose, et qui semble interloqué par les derniers événements outre-manche.

#presse 🎙@nick_abendanon « Avec la météo annoncée on sait que ce sont les avants qui peuvent nous faire gagner cette dernière rencontre de poule @ChallengeCup_FR . On s’attend à serrer les dents, car le match sera forcément compliqué. » #YellowArmypic.twitter.com/LkTvDZemjg — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 16, 2019

Mais sportivement, l'essentiel est ailleurs. Invaincus, après cinq victoires et autant de bonus offensif, les Clermontois veulent faire le grand chelem au sud du Pays de Galles. "Ce n'est pas le meilleur stade où j'ai joué, Newport n'est pas connu pour être une très jolie ville, il faudra serrer les dents, et ce ne sera pas un match avec treize essais comme la semaine dernière" prévient Abendanon. Avec la pluie annoncée au Rodney Parade, on veut bien le croire.

Numéro 1 de la phase qualificative ?

Déjà éliminés, les Gallois n'ont plus rien à espérer. "Il faut finir le travail" poursuit Didier Bès, "l'équipe va tourner, on peut se permettre ce luxe". L’entraîneur des avants clermontois sait enfin que toute projection est difficile, "notre futur adversaire dépendra du résultat, mais il est difficile de tirer des plans sur la comète, ça dépendra aussi des matchs du week-end".

📊Présentation des @dragonsrugby de Newport en chiffres… avant le dernier match de la phase qualificative de @ChallengeCup_FR vendredi à 21 heures (HF) en direct sur @France4tv#DRAASM

👉https://t.co/LZ3ENAI750pic.twitter.com/RmUd460xfc — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 15, 2019

Pour réaliser ce grand chelem, le staff de l'ASM fait confiance aux jeunes ; ils seront neuf espoirs sur la feuille de match. Le pilier Sipili Falatea, qui a disputé quelques fins de rencontres ces dernières semaines, connaîtra sa première titularisation. Pour le centre Tani Vili, ce sera une première apparition chez les pros. Les internationaux et de nombreux cadres restent eux au repos à Clermont.

La composition clermontoise chez les gallois

Le match Dragons-ASM, au Rodney Parade à Newport, est à vivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.