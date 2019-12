Challenge cup : l'UBB à Agen pour faire le plein

Bordeaux, France

Après la victoire au Racing en Top 14 (30-34), l'Union Bordeaux-Bègles revient à la Challenge Cup, plus en confiance que jamais. L'UBB se déplace à Agen ce soir à 20 heures, après avoir battu les anglais des Wasps à Chaban-Delmas et ramené le nul d'Edimbourg. Objectif : la victoire avec le bonus, pour être idéalement placé en vue de la qualification en quarts de finale. Réussir cette compétition est un des objectifs clairement affiché par l'UBB cette saison.

Attention à la décompression

Les hommes de Christophe Urios sont actuellement sur un petit nuage, enchaînant les performances de choix. C'est bien là que réside le principal risque selon le manager de l'Union, celui de la déconcentration. "Il faut faire en sorte de rester mobilisés, appuie Christophe Urios. On n'a rien gagné du tout. On a certes livré un beau match au Racing mais l'important maintenant c'est Agen. On sait qu'il faut prendre le maximum de points mais on n'oublie pas qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes en championnat (victoire 23-0 le 9 novembre dernier à Chaban en championnat, NDLR). Ce ne sera pas un match simple, c'est une bonne équipe. On a la possibilité de viser le quart de finale, ça génère de la motivation chez les mecs. On se prépare à faire un gros match de rugby".

Même quand on fait tourner, on présente une belle équipe.

L'UBB peut s'appuyer sur un effectif conséquent afin de jouer les deux compétitions : Top 14 et Challenge cup. "Même quand on fait tourner, on a l'impression de présenter une belle équipe au coup d'envoi, souligne le pilier gauche Thierry Paiva. Nous avons besoin d'une victoire à Agen et, comme nos concurrents Edimbourg sont allés gagner avec le bonus offensif, on doit également viser cet objectif".