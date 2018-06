C'est probablement la plus difficile des quatre poules du Challenge Européen qui attend les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. L'objectif d'atteindre la première phase finale de leur histoire ne passera pas par des rencontres faciles. Présentations.

Sale Sharks (Angleterre)

L'international anglais des Sharks, Marland Yale. © Maxppp - Maxppp

Champions d'Angleterre en 2006, dans leur période dorée, avec Philippe Saint-André sur le banc de touche, et Sébastien Chabal sur le terrain, les requins ont ensuite connu une période plus délicate, se stabilisant dans le ventre mou de la Premiership anglaise, terminant systématiquement entre la 5e et la 11e place. Le club a remporté deux fois la Challenge Cup, en 2002 et 2005.

Dirigé par l'ancien talonneur Steve Diamond, les Sharks comptent dans leurs rangs plusieurs internationaux, comme l'Ecossais Josh Strauss, les Anglais Denny Solomona, Marland Yarde, et Tom Curry, ou encore l'Austalien, et ex-Toulonnais James O'Connor.

Saison 2017/2018 : 8e de Premiership, 10 victoires, 12 défaites ; 3e de la poule 2 de Challenge Cup (derrière les Cardiff Blues et le Stade Toulousain)

Connacht rugby (Irlande)

Bundee Aki (balle en main), face à l'équipe de France, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. © Maxppp - Maxppp

Suprenants vainqueurs du Pro 12 lors de la saison 2015/2016, le Conancht est historiquement la plus faible des quatre provinces irlandaises, derrière les ogres du Leinster, Munster et Ulster.

Les Irlandais avaient réalisé une excellente phase de poules de la Challenge Cup l'an dernier, où ils avaient largement dominé une poule composée de Brive, des Worcester Warriors et d'Oyonnax, s'ouvrant la porte d'un quart de finale à domicile, perdu (28-33) contre Gloucester. Leur parcours en Ligue Celtique avait été plus compliqué, puisqu'ils avaient terminé 6e sur 7 de leur conférence, devançant seulement les Italiens des Zebre.

Ils comptent dans leur effectif le surpuissant centre irlandais Bundee Aki. C'est lui, qui, dans un choc avec Matthieu Jalibert, lors du premier match du Tournoi des 6 Nations 2018, avait mis fin à la saison du jeune ouvreur bordelais.

Saison 2017/ 2018 : 6e de la conférence A de Ligue Celtique, 7 victoires, 14 défaites ; 1/4 de finaliste de Challenge Cup (battu par Gloucester)

Perpignan (France)

Les joueurs de l'USAP fêtent e bouclier de Pro D2, acquis aux dépens de Grenoble. © Maxppp - Maxppp

L'UBB recroisera donc l'USAP (au moins) au mois quatre fois la saison prochaine. Promus en Top 14, grâce à leur victoire sur Grenoble (38-13) en finale de Pro D2, les Sang et Or retrouvent également la petite coupe d'Europe. L'USAP est plus habitué à la Champions Cup, à laquelle il a participé 10 fois de suite entre 2001 et 2011, atteignant la finale (perdue contre le Stade Toulousain en 2003). Descendus en Pro D2 en 2014, les Perpignanais seront donc restés au purgatoire pendant quatre saisons.

Pour la saison 2018/2019, l'USAP a reçu le renfort (controversé) de l'ouvreur international irlandais Paddy Jackson. Il était sans club depuis avril 2018, libéré par la Fédération irlandaise, après sa comparution dans un procès pour viol, dont il avait été acquitté. Le stade Aimé-Giral retrouvera également son ancien ailier sud-africain Wandile Mjekevu, revenu de Toulouse, et l'enfant du club David Mêlé, qui arrive de Grenoble.

Saison 2017/ 2018 : champion de Pro D2 (20 victoires, un nul, 9 défaites), victoire en finale contre Grenoble.

Calendrier de la saison 2018/2019

Journée 1 : 12/13/14 octobre

Journée 2 : 19/20/21 octobre

Journée 3 : 7/8/9 décembre

Journée 4 : 14/15/16 décembre

Journée 5 : 11/12/13 janvier 2019

Journée 6 : 18/19/20 janvier 2019