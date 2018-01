En janvier 2015, l'UBB s'était rendue à Edimbourg avec un espoir de qualification mais avait dû baisser pavillon (38-20). Deux ans plus tard, elle se rend à Newport pour tenter à nouveau sa chance et s'offrir des phases finales, ce qui ne lui est jamais arrivé, ni en coupe d'Europe, ni en Top 14.

Un match pour grandir, donc, et pimenter la suite pour le manageur Rory Teague qui a ressenti cette semaine monter l'adrénaline au fil des entraînements.

Rory Teague : "Un match qui peut changer la saison" Copier

L'UBB sait à quoi s'attendre

La victoire (36-28) remportée samedi dernier en Gironde lui offre un triple avantage. Elle est maîtresse de son sort puisqu'un succès serait synonyme de quart de finale, elle affronte une équipe galloise d'ors et déjà éliminée et elle connaît mieux un adversaire dont la ténacité et l'agressivité l'avaient surprise lors de la première manche.

"Cette équipe est basée sur de jeunes et prometteurs gallois, prévient l'entraîneur des avants Jeremy Davidson. Ils sont rentrés chez eux avec beaucoup de confiance parce qu'ils ont fait un bon match ici. Il va falloir qu'on monte notre niveau. On est prévenu."

Jeremy Davidson réclame beaucoup d'humilité sous peine de connaître une désillusion. © Radio France - Justine Hamon

Jeremy Davidson : "Ambiance et fierté" Copier

L'Union va découvrir Rodney Parade, une enceinte qui n'attire en moyenne qu'entre 3 et 4000 spectateurs par match. Mais un stade où Newcastle, incontestatble leader de la poule, avait eu toutes les peines du monde à s'imposer (25-27) le 15 décembre dernier. "J'ai joué plusieurs fois à Newport avec Castres, poursuit l'Irlandais. C'est une terre de rugby au Pays de Galles avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de fierté."

Bienvenue à Rodney Parade

Pour enfin passer le cap des phases de poule, ambition affichée par Laurent Marti, l'UBB va devoir se faire violence à l'extérieur, elle qui n'a ramené que deux victoires cette saison en déplacement, à Enisei en Challenge Cup et Oyonnax en Top 14. "Je suis plutôt inquiet, avoue le président, parce qu'on pensait que cette équipe nous poserait moins de problèmes. Certains de ces jeunes joueurs sont peut-être de futurs internationaux gallois. Ils ne vont pas nous lâcher ce match. Ils n'ont pas beaucoup de matches de prestige. Pour eux, la coupe d'Europe c'est le plus important. Il faut s'attendre à un match très dur mais qu'on veut absolument gagner."

C'est à Rodney Parade que l'UBB devra s'imposer pour voir les quarts. © Maxppp - Maxppp

Engagée dans une lutte à distance avec les autres candidats aux places de meilleurs deuxièmes (Stade Français, London Irish, Worcester, Brive, Sale), l'UBB espère ne pas avoir à sortir la calculette dans l'avion du retour. Selon les autres résultats, un point de bonus pourrait suffire. Une victoire simplifierait tout.

Le staff a procédé à huit changements et alignera une charnière inédite avec Jules Gimbert et Ben Volavola. Match qui marquera le retour d'Iban Etcheverry et Pablo Uberti dans la ligne de trois-quarts. Matthieu Jalibert, Blair Connor, Mahamadou Diaby et Romain Lonca ont été laissés au repos.

Newport - UBB, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 15h45.

Les compos :

Newport : Meyer - Hewitt, Warren, Dixon, Rosser - Henson (o) Pretorius (m) - Wainwright, Blake, Sheekey - Hill, Landman - Fairbrother, Dee, Hobbs.

Remplaçants : Belcher, T.Davies, Ellis, J.Davies, Benjamin, Babos, Jones, Howard.

UBB : Cros - Fuatai, Uberti, Talebula, Etcheverry - Volavola (o) Gimbert (m) - Woki, Houston, Tauleigne - Marais, Jones - Ravai, Pelissié, Taofifenua.

Remplaçants : Dufour, Paiva, Tabidze, Cazeaux, Roumat, Doubrère, Schoeman, Naqalevu.