Challenge Cup : l'UBB envoie ses jeunes au front russe

Pour le début de sa campagne européenne vendredi (10h) sur le terrain de l'Enisei-STM, l'Union Bordeaux-Bègles va jouer la carte jeune. Et en profiter aussi pour relancer des joueurs blessés ou en manque de temps de jeu.

L'EPCR a officialisé la composition du XV girondin qui foulera ce vendredi la pelouse du stade de Krasnoyark. Un XV où on ne retrouve qu'une seul des titulaires vainqueurs de Toulon (30-27) samedi dernier, Jean-Baptiste Dubié auteur d'un doublé face aux Varois.

Comme prévu, le staff a profité de l'occasion pour lancer des jeunes dans le bain européen. Le pilier Thiarry Paiva, le demi de mêlée Gauthier Doubrère, l'ouvreur Matthieu Jalibert, le centre Pablo Uberti ou encore l'ailier Iban Etcheverry débuteront la rencontre. D'autres jeunes pousses (Dufour, Tabidze, Woki, Kamikamica) seront sur le banc des remplaçants.

Six avants sur le banc

L'autre objectif du voyage en Russie : donner du temps de jeu à ceux qui reviennent de blessure (Ole Avei, Johan Aliouat) ou à ceux qui sont pour l'instant barrés par la concurrence (Chalmers, Talebula, Domvo)

Le talonneur samoan Ole Avei n'a plus joué depuis le 15 avril. © Radio France - Justine Hamon

Arrivé en Sibérie dans la nuit de mercredi à jeudi, le groupe aura moins de 24 heures pour préparer son premier match en Chalenge Cup sur la pelouse du Krasny Yar Stadium. Et s'attend à un gros combat comme le prouve un banc où on trouve six avants pour seulement deux arrières (Lesgourgues, Schoeman).

L'UBB a décidé de se priver de ses cinq internationaux français (Poirot, Maynadier, Goujon, Serin, Ducuing) non inscrits pour cette compétition européenne. D'autres cadres de l'équipe comme Cobilas, Marais, Jones, Diaby, Hickey ou Spence ont été exemptés du périple en Sibérie.

La compo de l'UBB : Domvo - Talebula, Dubié, Uberti, Etcheverry - Jalibert (o) Doubrère (m) - Chalmers, Tauleigne, Roumat - Cazeaux, Aliouat - Ravai, Avei, Paiva.

Remplaçants : Dufour, Poux, Tabidze, Gayraud, Woki, Kamikamica, Lesgourgues, Schoeman.