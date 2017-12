Challenge Cup : l'UBB sans défense à Newcastle (52-24)

L'Union Bordeaux-Bègles a lourdement chutée sur la pelouse de Newcastle ce vendredi soir. Huit essais encaissés et une défaite à zéro point qui pourrait peser lourd en vue de la qualification.

Ce match de Challenge Cup entre l'UBB et Newcastle a parfois eu l'intensité d'un match de Champions Cup, la grande coupe d'Europe. Très peu de temps morts dans un match à 11 essais, trois pour l'UBB grâce à Lesgourgues (6e), Jalibert (18e) et Cros (56e), seulement les Anglais en ont inscrit huit, bien plus appliqués lors de ce match pour l'emporter 52-24.

Encore une défense élastique

Newcastle a d'entrée infligée une énorme séquence de jeu à l'UBB avec à la clé un essai au bout de quatre minutes. Pas découragés, les joueurs de Jacques Brunel ont répliqué, mais les Falcons ont eu le dernier mot, si bien qu'après moins de dix minutes de jeu il y avait déjà trois essais. Beaucoup d'offensives, tranchantes et des ballons de contre bien exploités, surtout par Newcastle. L'UBB a pourtant fait preuve de tempérament pour mener 17-12 après 20 minutes, avant d'encaisser un cinglant 26-0 pour se retrouver mener à 38-24.

Leroy Houston : "Résultat décevant, Newcastle a réussi à casser plusieurs fois nos lignes. On va se concentrer sur la réception des Russes vendredi prochain, tout est encore possible."

Et un homme particulièrement en vue côté girondin, Matthieu Jalibert. Alors qu'il vient de prolonger à l'Union jusqu'en 2021, il a été l'auteur de deux percées monstrueuses, sur la première il sert au cordeau son numéro neuf pour l'essai, et sur la deuxième, à 40 mètres de la ligne adverse, il termine le coup tout seul. Impressionnant.

Trop de munitions perdues en touches

L'orgie de jeu a continué en deuxième mi-temps, mais avec plus de déchet de part et d'autre. Plusieurs fois l'Union a eu l'occasion de revenir, mais des fautes de mains et surtout cinq ballons égarés en touche ont permis à Newcastle de ne jamais se sentir trop menacé d'un retour girondin.

C'est la deuxième défaite de la campagne européenne après donc le revers à domicile face à ces mêmes Anglais. L'UBB se retrouve troisième de sa poule avec 6 points, Newcastle est leader avec 14 points, et entre les deux Newport est intercalé avec 10 points. Il faudra sans doute remporter les trois derniers matchs - et peut-être ajouter des bonus offensif - pour espérer se qualifier pour la suite.