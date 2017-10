Challenge Cup : l'UBB se méfie de la menace Newcastle

Rentrée de Sibérie avec une victoire bonifiée, l'Union Bordeaux-Bègles veut passer la seconde ce samedi (18h30) au stade Chaban-Delmas. Mais les Falcons, auteurs eux aussi d'un excellent début de saison, arrivent lancés. Attention au choc.

Après le barrage face à Gloucester en 2015, après avoir croisé la route d'Exeter ces deux dernières saisons croisées en Champions Cup, l'UBB poursuit sa découverte de l'Angleterre. Place cette fois à Newcastle. Pas le plus connu des clubs d'Outre-Manche, mais un club qui travaille bien, qui progresse et qui pointe aujourd'hui à la 4ème place du championnat.

Face à des Falcons qui ont eux aussi décroché la victoire (32-27) et le bonus en ouverture face aux Dragons de Newport, l'Union va tenter d'imposer son rythme et son intensité pour éviter d'avoir à subir le jeu d'une équipe capable de longues séquences offensives. Et poursuivre son sans faute à domicile.

L'entraîneur des avants de l'UBB Jérémy Davidson. © Radio France - Justine Hamon

S'il est trop tôt pour parler de "finale" du groupe, l'UBB sait qu'un revers compromettrait gravement ses chances d'aller disputer un quart de finale. Le staff a d'ailleurs rappelé les cadres pour "remplumer" son XV de départ face aux Falcons.

Les jeunes au révélateur

Ce qui ne veut pas dire que les jeunes, qui ont fait le job en Sibérie, n'auront pas voix au chapitre. Alexandre Roumat sera reconduit en troisième ligne, Pablo Uberti sera titularisé au centre pour la deuxième fois, Matthieu Jalibert débutera à l'arrière. Quant à Cameron Woki, Jules Gimbert et Thierry Paiva, ils devraient entrer en cours de match.

Premier match à Chaban-Delmas pour le jeune pilier Thierry Paiva. © Radio France - Justine Hamon

Dans une saison où l'Union aura besoin de tout le monde, c'est un rendez-vous en forme de test qui attend les joueurs de Jacques Brunel. Avec un rang à tenir et une dynamique à entretenir.

