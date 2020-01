Challenge Cup : l'UBB sort l'artillerie lourde face à Edimbourg

Bordeaux, France

"C'est un point de passage important" pour Christophe Urios, "un match historique" pour le capitaine Jefferson Poirot. L'Union peut se qualifier avant même la dernière journée pour sa première phase finale. Et même s'il ne s'agit que de la "petite" coupe d'Europe, le rendez-vous a été soigneusement préparé.

Avec ses cinq Bleus

Par rapport à l'équipe qui a débuté en Top 14 face à Bayonne (22-3), le staff a effectué dix changements. Vadim Cobilas, Kane Douglas, Alexandre Roumat, Rémi Lamerat et Geoffrey Cros sont les rescapés du XV qui a démarré le dernier match de championnat.

Sans surprise, la charnière sera formée de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert. Jefferson Poirot et Clément Maynadier sont rappelés en première ligne tout comme les néo-internationaux Cyril Cazeaux et Cameron Woki en deuxième ligne et troisième ligne.

Trois changements dans les lignes arrières avec les titularisations de Santiago Cordero, Semi Radradra et Nans Ducuing.

Les compos

UBB : Ducuing - Cros, Radradra, Lamerat, Cordero - Jalibert (o) Lucu (m) - Woki, Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Pelissié, Ravai, Kaulashvili, Marais, Diaby, Lesgourgues, Botica, Dubié.

Edimbourg : Kinghorn - Graham, Bennett, Scott, Van der Merwe - Van der Walt (o) Groom (m) - Watson, Mata, Bradbury - Carmichael, Thomson - Bergham, Willemse, Sutherland.

Remplaçants : Cherry, Schoeman, Ceccarelli, Barclay, Crosbie, Shiel, Hickey, Johnstone.