Challenge Cup : l'UBB veut bien bosser à Perpignan

Pour la huitième fois d’affilée, la porte de la qualification va se refermer au nez de l’UBB. Avec six points en quatre journées, l’Union arrivera au mieux à seize points en cas de double victoire bonifiée. Ce qui lui offrirait au mieux une place de deuxième mais un total de points vraisemblablement insuffisant pour voir le printemps puisque seuls les trois meilleurs deuxièmes de poule décrocheront leur ticket.

Avant d’accueillir les Irlandais du Connacht pour une sorte de répétition générale avant le retour du Top 14 face à Agen, les Girondins vont donc profiter du déplacement à Aimé-Giral pour reposer des cadres et relancer des jeunes (Dufour, Lamothe, Lebraud, Dominici) et des joueurs en manque de temps de jeu (Delboulbès, Houston, Tamanivalu, Seuteni, Plazy, Domvo). Au total douze changements par rapport au XV qui a débuté samedi dernier sur la pelouse du Hameau.

Attentif au contenu

« Ce n’est pas une équipe expérimentale » se défend le manageur Joe Worsley qui aimerait que certains joueurs profitent de l’occasion pour semer le trouble dans une hiérarchie qui semble pourtant bien définie.

Au-delà du résultat, l’objectif de l’UBB c’est de livrer un match sérieux face à une équipe perpignanaise toujours en quête d’une première victoire cette saison toutes compétitions confondues. « Eux ont besoin de gagner donc je pense qu’ils vont le jouer à fond à la maison, avertit l'ouvreur Lucas Méret. Ça va être un match intense et assez rude qui se rapprochera d’un match de Top 14 ou d’un bon match de Challenge Cup. Nous on y va avec l’intention de jouer et de travailler sur cette compétition où on n’a plus rien à jouer pour entamer la dernière ligne droite en Top 14. »

Lucas Méret fait partie des joueurs qui comptent sur la Challenge Cup pour pouvoir s'exprimer. © Radio France - Justine Hamon

L’Union a intérêt à être réveillée prévient le pilier Laurent Delboulbès. « Si on n’est pas prêt, on va ramasser. Malgré leur situation, je l’es ai vus contre Paris. C’est une équipe très agressive qui joue bien au ballon. Sincèrement, si on n’est pas prêt, on va rentrer les valises pleines. »

Ce sera la troisième confrontation de la saison entre les deux équipes. En Challenge, l'USAP était venue en octobre faire match nul (25-25) à Chaban Delmas mais l'Union s'était imposée au stade Aimé-Giral en Top 14 (11-22) début décembre.

Les compos

USAP : Jackson - Sau, Faingaanuku, Duguivalu, Lucas - Mélé (o) Ecochard (m) - Iachizzi, Reynaud, Van Heerden - Vivalda, Roussel - Muller, Deligny, Walcker.

Remplaçants : Carbou, Tougne, Charlet, Lemaire, Château, Deghmache, Selponi, Pujol.

UBB : Domvo - Plazy, Tamanivalu, Seuteni, Tilsley - Méret (o) Lesgourgues (m) - Woki, Houston, Lamothe - Douglas, Cazeaux - Tabidze, Dufour, Delboulbès.

Remplaçants : Maynadier, Dominici, Afatia, Roumat, Amosa, Gimbert, Rey, Lebraud.