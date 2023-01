Challenge cup : L'USAP éliminée

Le cas de figure était insolite, l'USAP pouvait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Challenge cup en perdant tous ses matchs.

L'USAP s'est inclinée ce vendredi soir sur le terrain de Bristol 33 à 19, elle a subi sa quatrième défaite en autant de matchs dans la compétition. Dans le même temps, Bath a réalisé une bonne performance sur le terrain de Glasgow en arrachant le nul 19 à 19. Au classement, les Anglais repassent devant les Catalans.

En attendant les résultats de Brive et de Newcastle qui jouent ce samedi, bath tient la dernière place qualificative. L'USAP ne peut plus l'avoir et n'a plus qu'à se concentrer sur son seul objectif de la saison : le maintien en Top 14.