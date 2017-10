Challenge Cup - La bonne volonté de Brive, décimé par les blessures, n'a pas suffi à Worcester

Le CA Brive s'est incliné 30-20 à Worcester, ce samedi, pour la première journée de Challenge Cup. Malgré une entame de match réaliste, les Brivistes, minés par les blessures et les réorganisations, n'ont pas tenu la distance.

Pas de miracle pour le CA Brive ! Privé de très nombreux joueurs indisponibles pour cause de blessures, le CAB s’est incliné 30 à 20 à Worcester, ce samedi, pour la 1re journée de Challenge Cup. Malgré la volonté des joueurs d’une équipe largement remaniée, les Brivistes n’ont pas tenu la distance contre les Warriors.

Pourtant, les Corréziens ont mené 7-0 (10e) puis 10-5 (21e) avant de flancher en fin de première période en concédant deux essais en trois minutes juste avant la pause (Taufete'e aux 37e et 40e minutes). "A partir de la 30e, on a commencé à être indiscipliné et on a laissé l'adversaire prendre confiance" relève Didier Casadéï, "on a été un peu moins bien sur la mêlée et ils nous ont coincés sur des pénaltouches et on n'a pas pu les contrôler deux fois" poursuit l'entraîneur des avants. Worcester ajoute une pénalité au retour des vestiaires. A 20-10, l’écart est fait. Et Brive doit en plus composer avec la cascade de blessés.

Ces absences ont pesé trop lourd dans la balance. Mais Brive, critiqué pour son jeu, a quand même aplati trois fois ce samedi (Namy x2 et Brugnaut). En deux occasions, le CAB est parvenu à concrétiser des actions d’ampleur. C’est l’une des satisfactions de la rencontre pour le capitaine Said Hirèche.

Pour la 2e journée de Challenge Cup, Brive recevra Oyonnax vendredi prochain au Stadium.