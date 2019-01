Challenge Cup : la Section Paloise au Stade Français pour entretenir la dynamique

Les Vert et Blanc ont retrouvé le succès en Top 14. Ils espèrent poursuivre sur la bonne voie à Paris ce vendredi (20h45), pour conserver leurs chances de se qualifier en quart de finale, et déjà préparer le retour au championnat, du côté de Perpignan.

Paris, France

Les joueurs de Simon Mannix ont pour objectif d'enchaîner à Jean-Bouin après un succès vivifiant pour une troupe en plein marasme. L'intérêt est double : rester dans les clous d'une qualification et pour cela il faut gagner au Stade Français, et commencer à penser au retour au Top 14 et à ce déplacement que tout le monde regarde en coin, à Perpignan le 26 janvier.

Fred Manca : « Pas parce qu'on a quelques changements qu'on délaisse le Challenge » Copier

La victoire ou la porte

Ce sera aussi la première sortie de Nicolas Godignon, nouvel entraîneur des avants, prêt depuis le début de la semaine à transmettre son « goût du combat » à un effectif pour l'instant bredouille à l'extérieur en Challenge avec deux larges défaites : 27-0 aux Ospreys et 23-7 à Worcester. Beaucoup de nouvelles têtes aussi dans le XV de départ, rajeuni par la présence de Vincent Pinto à l'aile ou encore de Mathias Colombet à l'arrière. Devant aussi il y a des revenants devant avec Sean Dougall et Pierrick Gunther en 3e ligne. Une équipe de joueurs qui devront montrer au staff qu'ils peuvent avoir leur mot à dire dans une deuxième moitié de saison très ouverte pour la Section Paloise.

Pierrick Gunther : « Faire un bon match pour enquiller » Copier

En face le Stade Français n'a plus rien à jouer dans cette compétition mais ne galvaudera pas ce match, en témoigne la présence dans le XV de départ de Sergio Parisse, Jules Plisson ou encore Gaël Fickou. Seulement le club connaîtrait selon plusieurs médias quelques remous en interne, avec comme première conséquence l'éviction de Robert Mohr, le directeur sportif, et Julien Dupuy, entraîneur adjoint en charge des skills. Dans quel état d'esprit les Palois vont-ils trouver les Parisiens ce soir ? Réponse à partir de 20h45.

Les équipes

Stade Français : 15. Ensor ; 14. Arias, 13. Fickou, 12. Delbouis, 11. Etien ; 10. Plisson, 9. Daguin ; 7. Alberts, 8. Parisse (cap), 6. T. Gray ; 5. De Giovanni, 4. Gabrillagues ; 3. Herrera, 2. Panis, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Sempéré, 17. Melikidze, 18. Alo Emile, 19. Flanquart, 20. Francoz, 21. Warner, 22. M. Steyn, 23. Arrate.

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Pinto, 13. Fumat (cap), 12. Septar, 11. Lestremeau ; 10. Hastoy, 9. Blanc ; 7. Gunther, 8. Erbani, 6. Dougall ; 5. Metz, 4. Foley ; 3. Corato, 2. Lespiaucq, 1. Domingo.

Remplaçants : 16. Calles, 17. Moïse, 18. Tierney, 19. Delannoy, 20. Habel Kuffner, 21. Le Bail, 22. Slade, 23. Nicot.

