Challenge Cup : La Section Paloise ne verra pas les quarts

La Section Paloise savait qu'une victoire non bonifiée (24-17) face à Leicester lui compliquait la tache dans l'optique d'un quart de finale européen. La brèche était étroite, mais Llanelli s'y est engouffré, en s'imposant, avec le bonus offensif, chez les London Irish (33-14).

Une histoire de point-average

Cette victoire porte les Gallois à 19 points, soit autant que la Section. C'est donc le point-average général - la différence entre les points marqués et les points encaissés - qui sert à départager les deux équipes. Et selon ce critère, avec +38, les Béarnais font nettement moins bien que les Scarlets qui sont eux à +59. C'est donc finalement de leurs canapés que les joueurs de la Section suivront les quarts de finale de Challenge Cup. Cela laisse bien sûr des regrets, après coup, notamment à Fred Manca : "Si on perd la qualif', ce n'est pas à cause du bonus qui manque face à Leicester aujourd'hui... C'est peut-être parce qu'on ne ramène pas un point de chez eux au match aller, où on est retourné quatre fois dans leur en-but (défaite 41-20, NDLR)... Et le match à Cardiff aussi, clairement loupé (défaite 54-22, NDLR)". Pour autant, "on n'a pas à rougir de notre campagne européenne" assure aussi le co-manager des Vert et Blanc. La Section va maintenant pouvoir se concentrer sur un objectif finalement largement aussi important, assurer son maintien en Top 14. Une mission qui commencera dès samedi prochain, sur la pelouse de Brive.

Les affiches des quarts de finale de Challenge Cup