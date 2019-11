Challenge Cup : La Section Paloise s'impose sans forcer face à Calvisano (61-10)

Pau, France

Face à un club italien, attendu comme (beaucoup) moins fort, il y a toujours le risque de la suffisance. La Section Paloise ne s'est pas laissée griser par la réception de Calvisano et a fait le travail avec application pour décrocher son premier succès européen de la saison.

Pourailly intenable

Dès la 2e minute, Bastien Pourailly lance Pau idéalement dans le match (7-0), puis la Section maintient la pression sur Calvisano pour vite inscrire un deuxième essai par Dumoulin (14-0, 13e), son premier sous le maillot des Vert et Blanc. Solides en mêlée, un peu moins en touche les Béarnais jouent tous les ballons de récupération et Bastien Pourailly trouve de nombreuses brèches, servant Ramsay pour un nouvel essai (21-3, 36e). Les cinq dernières minutes du premier acte vont coûter très cher à Calvisano avec deux nouveaux essais signés Le Bail (28-3, 39e) et Malié (40e+2) pour permettre à la Section de mener 35 à 3 à la mi-temps.

En deuxième période, c'est suite à un ballon porté efficace à 10m de la ligne adverse et un bon relais de Pinto que le Tongien Fisi'ihoi peut inscrire son premier essai palois (42-3, 46e). Toujours aussi appliquée et à l'aise pour exploiter les ballons qui traînent, l'équipe du duo Godignon/Manca score encore par Pinto (47-3, 58e). La Section y ajoute une grosse pression défensive qui permet notamment de récupérer une munition que Pesenti va se charger de convertir en essai (54-3, 62e). Sur un ballon en touche mieux maîtrisé dans les 22m adverses, la Section envoie un maul dévastateur et son talonneur Quentin Lespiaucq derrière la ligne pour marquer à nouveau (61-3, 68e). Calvisano sauve l'honneur dans les dix dernières minutes grâce à un essai en force sur pick and go de Izekor (72e) pour clore le score, victoire 61-10 des Béarnais.

Avant la double confrontation face à Cardiff à la mi-décembre qui déterminera une partie de l'avenir européen de la Section, retour au Top 14 dès samedi prochain avec la réception de Toulon pour sécuriser la place sur le podium.

Le classement de la poule